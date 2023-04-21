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Realting.com
Испания
Мурсия
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Квартиры в Мурсия, Испания
San Pedro del Pinatar
72
San Javier
47
Torre Pacheco
38
Bajo Guadalentin
16
Los Alcazares
14
Картахена
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Aguilas
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214 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 311,000
Isea Calma - это жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Кос…
Квартира 3 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 335,000
Жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Коста Калида. Жилой …
Квартира 1 спальня
Aguilas, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 251,500
Isea Calma - это жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Кос…
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 466,400
Очень красивый комплекс, сдача объекта в сентябре 2022 года, построение на небольшом возвыше…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 329,000
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 242,000
Пентхаус на продажу в Ла Манге, площадью 150 м2, с тремя спальнями и двумя ванными комнатами…
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 159,995
Эти современные апартаменты находятся в урбанизации с видом на Мар Менор и Средиземное море.…
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат
66 м²
€ 210,000
Очень красивый комплекс, сдача объекта в сентябре 2022 года, построение на небольшом возвыше…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 195,000
Просторная и светлая квартира, расположенная на 1-й линии, с фронтальным видом на море. Он р…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 235,000
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 166,176
Эта урбанизация расположена в самой большой зоне расширения Ла-Манги, рядом с новым спа-отел…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 240,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
103 м²
€ 285,900
Частный комплекс, расположенный на территории курорта Santa Rosalía Lake and Life Resort, ро…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 206,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 304,000
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат
76 м²
€ 116,900
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат
76 м²
€ 139,500
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Пентхаус 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 147,500
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 239,900
Частный комплекс, расположенный на территории курорта Santa Rosalía Lake and Life Resort, ро…
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 139,900
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Квартира 3 спальни
Mazarron, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 172,900
Частный жилой комплекс, состоящий из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположенный на поле д…
Квартира 2 спальни
Mazarron, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 155,900
Частный жилой комплекс, состоящий из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположенный на поле д…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 265,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 221,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 180,000
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
Квартира 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 195,000
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
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Параметры недвижимости в Мурсия, Испания
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