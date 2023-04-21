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Квартиры в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
72
San Javier
47
Torre Pacheco
38
Bajo Guadalentin
16
Los Alcazares
14
Картахена
13
Aguilas
12
Alto Guadalentin
12
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214 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 311,000
Isea Calma - это жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Кос…
Квартира 3 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 335,000
Жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Коста Калида. Жилой …
Квартира 1 спальня в Aguilas, Испания
Квартира 1 спальня
Aguilas, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 251,500
Isea Calma - это жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Кос…
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 466,400
Очень красивый комплекс, сдача объекта в сентябре 2022 года, построение на небольшом возвыше…
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 329,000
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 242,000
Пентхаус на продажу в Ла Манге, площадью 150 м2, с тремя спальнями и двумя ванными комнатами…
Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 159,995
Эти современные апартаменты находятся в урбанизации с видом на Мар Менор и Средиземное море.…
Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 210,000
Очень красивый комплекс, сдача объекта в сентябре 2022 года, построение на небольшом возвыше…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 195,000
Просторная и светлая квартира, расположенная на 1-й линии, с фронтальным видом на море. Он р…
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 235,000
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 166,176
Эта урбанизация расположена в самой большой зоне расширения Ла-Манги, рядом с новым спа-отел…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 240,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 285,900
Частный комплекс, расположенный на территории курорта Santa Rosalía Lake and Life Resort, ро…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 206,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 304,000
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 116,900
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 139,500
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Пентхаус 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 147,500
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 239,900
Частный комплекс, расположенный на территории курорта Santa Rosalía Lake and Life Resort, ро…
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 139,900
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Квартира 3 спальни в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни
Mazarron, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 172,900
Частный жилой комплекс, состоящий из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположенный на поле д…
Квартира 2 спальни в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни
Mazarron, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 155,900
Частный жилой комплекс, состоящий из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположенный на поле д…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 265,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 221,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни в El Saladillo, Испания
Квартира 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 180,000
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
Квартира 3 спальни в El Saladillo, Испания
Квартира 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 195,000
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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