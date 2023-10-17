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Квартиры в San Javier, Испания
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40 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
San Javier, Испания
3
2
79 м²
2/4
Отремонтированная Квартира с 2 Спальнями в Лос-Алькасарес, Коста-Калида Квартира в средиземн…
€193,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
2
2
76 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
3
2
105 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
2
2
83 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€219,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
2
2
75 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
San Javier, Испания
3
2
129 м²
Апартаменты в Лос Нарехос, Сан Хавьер, Коста Калида Этот новый частный комплекс будет иметь …
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift
San Javier, Испания
2
2
99 м²
Апартаменты в Лос Нарехос, Сан Хавьер, Коста Калида Этот новый частный комплекс будет иметь …
€219,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift
San Javier, Испания
2
2
91 м²
Апартаменты в Лос Нарехос, Сан Хавьер, Коста Калида Этот новый частный комплекс будет иметь …
€225,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
73 м²
2
Представляем cовременный светлый пентхаус в закрытом жилом комплексе в городе San Javier. Sa…
€219,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с terrassa
San Javier, Испания
2
2
71 м²
Просторная и светлая квартира, расположенная на 1-й линии, с фронтальным видом на море. Он р…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
San Javier, Испания
3
3
151 м²
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
€445,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
78 м²
Квартира в Лос-Алькасарес с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, открытой для гостиной,…
€198,290
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
San Javier, Испания
2
2
79 м²
Красивые апартаменты в средиземноморском стиле, состоящие из двух спален, двух ванных комнат…
€159,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2
1
65 м²
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€239,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€285,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€239,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2
1
65 м²
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€285,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€239,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2
1
65 м²
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€285,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
San Javier, Испания
2
2
101 м²
В частном комплексе будет 87 современных и просторных квартир, 3 жилых корпуса, большая зеле…
€214,000
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с теплыми полами
San Javier, Испания
2
2
87 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГА Эта урбанизация расположена в районе с самой бо…
€151,000
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Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2
2
91 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
€168,000
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Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
102 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
94 м²
4
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
€214,000
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Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2
2
92 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
€166,176
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Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
102 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
€200,040
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Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном
San Javier, Испания
3
2
90 м²
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida. Composed of 24 apartments …
€312,000
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