Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. San Javier
  5. Квартиры

Квартиры в San Javier, Испания

двухкомнатные
27
трехкомнатные
13
Квартира В архив
Очистить
40 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
Отремонтированная Квартира с 2 Спальнями в Лос-Алькасарес, Коста-Калида Квартира в средиземн…
€193,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в San Javier, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€270,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€265,000
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€219,000
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€225,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Апартаменты в Лос Нарехос, Сан Хавьер, Коста Калида Этот новый частный комплекс будет иметь …
€265,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Апартаменты в Лос Нарехос, Сан Хавьер, Коста Калида Этот новый частный комплекс будет иметь …
€219,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Апартаменты в Лос Нарехос, Сан Хавьер, Коста Калида Этот новый частный комплекс будет иметь …
€225,000
Квартира 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Представляем cовременный светлый пентхаус в закрытом жилом комплексе в городе San Javier. Sa…
€219,900
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с terrassa в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с terrassa
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Просторная и светлая квартира, расположенная на 1-й линии, с фронтальным видом на море. Он р…
€195,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
€445,000
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартира в Лос-Алькасарес с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, открытой для гостиной,…
€198,290
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Красивые апартаменты в средиземноморском стиле, состоящие из двух спален, двух ванных комнат…
€159,000
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
€170,000
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€239,950
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€285,950
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€239,950
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
€170,000
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€285,950
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€239,950
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
€170,000
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
€285,950
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
В частном комплексе будет 87 современных и просторных квартир, 3 жилых корпуса, большая зеле…
€214,000
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с теплыми полами в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с теплыми полами
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГА Эта урбанизация расположена в районе с самой бо…
€151,000
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
€168,000
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
€190,000
Квартира 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
€214,000
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
€166,176
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
€200,040
Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida.  Composed of 24 apartments …
€312,000
Realting.com
Перейти