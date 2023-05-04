Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар
  5. Ульцинь
  6. Дома

Дома в Ульцинь, Черногория

6 объектов найдено
Дом 10 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 10 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 10
Площадь 200 м²
€ 140,000
Дом 9 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 9
Площадь 234 м²
€ 190,000
Дом 8 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 8
Площадь 358 м²
€ 309,000
Дом 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
Дом в Ульцинь, Черногория
Дом
Ульцинь, Черногория
Площадь 196 м²
€ 650,000
Дом 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 300,000
Realting.com
Перейти