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Квартиры в Игало, Черногория

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
€ 122,900
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 240,000
Продается двухкомнатная квартира в Херцег-Нови. Квартира имеет площадь 75 м2 и имеет две тер…
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 78,950
Квартира с двумя спальнями расположена в одной их самых живописных частей Герцег-Нови - в Ни…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
€ 78,800
Новая хорошая квартира в северном районе города Герцег Нови Игало, 2 км от границы с Хорвати…
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