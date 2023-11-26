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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Франкфурт-на-Одере, Германия
2
1
59 м²
1/8
ОПИСАНИЕ: Квартира находится на первом этаже многоквартирного дома с 29 квартирами, распо…
€112,000
1
1
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Агентство
Риэлтор Павел Евлахов
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+4915730834142
derbestemakler@gmail.com
Многоуровневые квартиры
Бохум, Германия
46 м²
Апартамент в Бохуме... расположен на 2 уровнях мансардного этажа объект 1998 года пост…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Крефельд, Германия
3
76 м²
Квартира на данный момент - освобождена от мебели подготовлена к проведению ремонта. Квар…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 1 комната
Берлин, Германия
1
50 м²
Продается квартира в городе Берлин общей площадью 49,86 м2. Объект 1910/1994 года постройки.…
€228,300
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Карст, Германия
2
68 м²
газовое отопление
€259,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты
Крефельд, Германия
4
73 м²
Дом 1958 года постройки в Cracau, 47799 Krefeld 3 OG этаж 4 комнаты газовое отоплен…
€159,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
2
48 м²
5
2-х комнатная квартира в современном доме в курортном городе Висбаден. 2-комнатная…
€267,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 3 комнаты
Мёнхенгладбах, Германия
3
71 м²
Дом построен в 1986 году / санирован 2019 году 3 комнатная квартира с балконом на 2 OG …
€150,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
2
59 м²
очень ухоженная 2-х комнатная квартира площадь квартиры 58,62 м2, есть балкон дом 195…
€129,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 1 комната
Bergisch Gladbach, Германия
1
28 м²
1 комнатная квартира на DG площадь квартиры 28 м2 Hausgeld: 200 Euro
€120,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Elze, Германия
3
108 м²
дом построен в 1976 году объект ухожен! площадь квартиры 108 м2 3 комнаты 2 балкон…
€225,000
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Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ахен, Германия
3
74 м²
Квартира в Германии в 52080 Aachen, 74 m2
€180,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
3
86 м²
дом 1974 года постройки / 2023 год сейчас начался ремонт фасадов и входной группы и новая…
€270,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
2
64 м²
2 комнаты есть балкон новый кател в 2019 году куплен и установлен квартира располож…
€320,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
2
87 м²
Квартира расположена в районе Веннхаузен в Дюссельдорф. Что особенно характеризует распо…
€285,000
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Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
2
71 м²
Дом 1993 года, очень ухоженный - кирпичный 2-х комнатная квартира с балконом в доме е…
€340,000
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Квартира
Дюссельдорф, Германия
85 м²
Здесь вас ждет залитая светом 3-комнатная квартира с балконом и жилой площадью около 87 м² 1…
€389,000
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Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
2
74 м²
новостройка год сдачи 2024 2 комнаты (1 спальня) площадь квартиры 74м2 с балк…
€477,000
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Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
2
63 м²
3
NIEHLER RHEINBLICK носит свое имя по уважительной причине: ваш новый дом находится прямо на …
€420,000
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avanisimov@gmail.com
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
1
38 м²
1
площадь апартамента 38,1 м2 этаж 1 (EG) Hausgeld: 160 Euro 1 машино место сдана …
€299,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
3
75 м²
4
Площадь квартиры 75 м2 дом 1976 года постройки / санирован в 2019 году. объект ухожен …
€294,500
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
2
68 м²
4
Как новая - эта 2-комнатная квартира с юго-западным балконом! Есть 1 машиноместо в подзем…
€385,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 1 комната
Хан, Германия
1
53 м²
4
год постройки 1970 / 2023 санирование площадь квартиры 53 м2 есть балкон этаж 3 OG …
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Эркрат, Германия
2
64 м²
3
рядом 2 больших и прекрасных озера! площадь квартиры 64 м2 год постройки 1975 / 2023 с…
€220,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
1
1
26 м²
1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
€130,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Густов, Германия
105
10
2 500 м²
3
Цена по запросу
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+4916093203702
siebeneichen@t-online.de
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Dellfeld, Германия
6
2
1/2
€200,000
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Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2
57 м²
4
Проект воплощает минималистскую красоту форм в практичный комфорт. 2-комнатная квартира в …
€435,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2
52 м²
5
2-комнатная квартира в хорошем состоянии площадью около 52 м² недалеко от популярного района…
€285,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2
60 м²
5
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
€310,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807
info@estate-service24.de
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