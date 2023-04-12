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Купить недвижимость во Франции

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3 294 объекта найдено
Замок 17 комнатв Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
17 Количество комнат 1 200 м²
€ 1,650,000
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат  11 спален 1200 м² Замок, расположенны…
Замок 9 спаленв Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
23 Количество комнат 1 400 м²
€ 3,950,000
CHATEAU  В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и вел…
Замок 54 комнатыв Шаранта, Франция
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
54 Количество комнат 1 300 м²
€ 1,600,000
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века…
Замок 10 спаленв Жиронда, Франция
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
18 Количество комнат 1 036 м²
€ 2,300,000
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м²         …
Замок 6 спаленв Orleans, Франция
Замок 6 спален
Orleans, Франция
12 Количество комнат
€ 2,315,000
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орл…
Дом 6 спаленв Madiran, Франция
Дом 6 спален
Madiran, Франция
11 Количество комнат 570 м²
Цена по запросу
Замок 10 спаленв Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
700 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
Замок 9 спаленв Блуа, Франция
Замок 9 спален
Блуа, Франция
600 м² Количество этажей 3
€ 1,285,000
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
680 м² Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
1 200 м² Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
Замок 7 спаленв Tours, Франция
Замок 7 спален
Tours, Франция
450 м² Количество этажей 5
€ 1,150,000
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей пло…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 72 м²
€ 490,000
Продажа трёхкомнатных апартаментов – дуплекс в элитном жилом комплексе Marina Baie des Anges…
Квартира 5 спаленв Juilles, Франция
Квартира 5 спален
Juilles, Франция
10 Количество комнат 438 м²
Цена по запросу
Шале 10 спаленв Megeve, Франция
Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…
Вилла 3 спальнив Франция, Франция
Вилла 3 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат 100 м²
€ 765,000
Уютный двухэтажный дом, жилой площадью 100 кв.м., с видом на море, расположен в закрытой охр…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 70 м²
€ 580,000
Продажа новой квартиры в элитном районе Ниццы - Musiciens, в 10 минутах ходьбы до Английской…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 84 м² 2 Этаж
€ 714,000
Новая квартира в престижном районе Ниццы, в 10 минутах пешком до моря, пляжей и Променад-дез…
Квартира 4 спальнив Франция, Франция
Квартира 4 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 127 м²
€ 1,685,000
Новые пятикомнатные апартаменты, жилой площадью 127 кв.м., с крышей террасой, площадью 110 к…
Квартирав Франция, Франция
Квартира
Франция, Франция
€ 440,000
Продажа новых квартир в новостройке, расположенной в спокойном жилом районе на возвышенностя…
Квартира 3 спальнив Франция, Франция
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 83 м² Количество этажей 3
€ 775,000
Продажа новой квартиры, в новой резиденции на возвышенностях Ниццы с красивым видом на море,…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат 60 м² Количество этажей 5
€ 272,000
Новые квартиры, от двух до четырёхкомнатных, в абсолютно новой резиденции на стадии строител…
Вилла 2 спальнив Франция, Франция
Вилла 2 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат 261 м²
€ 2,990,000
Дом на продажу, расположенный в уникальном месте на Французской Ривьере – на территории голь…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 10
€ 820,000
Продажа квартиры в Каннах, в 15 минутах ходьбы до Набережной Круазет и пляжей. Расположена в…
Замокв Пуату-Шарант, Франция
Замок
Пуату-Шарант, Франция
700 м²
€ 1,470,000
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
Замокв Пуату-Шарант, Франция
Замок
Пуату-Шарант, Франция
450 м²
€ 1,260,000
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
Замокв Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 3,400,000
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
Виллав Лазурный Берег и Прованс, Франция
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 300 м²
€ 58,000,000
Франция Лазурный берег 3 виллы с пляжем Уникальный объект на Лазу…
Замокв Пуату-Шарант, Франция
Замок
Пуату-Шарант, Франция
750 м²
€ 2,350,000
Франция регион Новая Аквитания (Пуату-Шаранта) Замок с парком 11 га …
Замокв Аквитания, Франция
Замок
Аквитания, Франция
687 м²
€ 1,340,000
Франция регион Аквитания Замок Наполеона III Гостеприимный, уютный…
Квартирав Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира
Лазурный Берег и Прованс, Франция
130 м²
€ 1,465,000
Франция Лазурный берег, Канны Апартамент на первой линии Апартамен…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Carquefou
Альбервиль
Ванн
Rochechouart
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Avignon

Параметры недвижимости во Франции

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с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость во Франции: лучший способ инвестирования собственных средств

Одним из выгодных способов инвестирования собственных средств считается покупка недвижимости. Если позволяют доходы, выбирайте недвижимость во Франции:

  • в небольшом городе или пригороде страны вы потратите до 1 тыс. евро за кв. м;
  • в Париже стоимость жилья существенно выше — однокомнатная квартира обойдется примерно в 3,5 тыс. евро за квадрат;
  • на Лазурном Берегу самая дешевая двухкомнатная квартира стоит от 1-1,5 млн. евро, а особняк при удачном исходе торгов — до миллиона.

По спросам среди иностранных инвесторов лидирует Париж, Бордо, Лион, Ницца, Канны, Сен-Тропе. Элитные виллы продаются в Рокебрюн-Кап-Мартен и Сен-Жак-Кап-Ферра. К слову, дороже всего обойдется покупка жилой недвижимости в Монако.

Решили купить недвижимости во Франции — будьте готовы к дополнительным расходам

Как и в любой другой стране, купить недвижимость во Франции можно у застройщика или на вторичном рынке. В каждом из случаев покупателю нужно оплатить стоимость объекта и учесть дополнительные расходы на разовые услуги. Сначала нужно заплатить комиссионные риелтору. Затем — обязательный сбор по земельному кадастру. Поскольку все документы на дом или другую недвижимость должны быть зарегистрированы официально, потребуются также услуги нотариуса. Кроме всего прочего, покупка на первичном рынке дополнительно облагается налогом.

Обратите внимание: приобретение недвижимости в любой части Франции дает покупателю дополнительные льготы на получение временного ВНЖ или медицинского страхования.

Если вы собрались на ПМЖ во Францию, приготовьте на содержание трехкомнатной квартиры площадью от 100 кв. м сумму в 3700 евро/год. Кроме того, необходимо будет платить ежегодный налог на недвижимость.

На какой доход можно рассчитывать владельцу виллы или квартиры

По статистике Франция считается одной из популярнейших туристических стран Евросоюза. Поэтому вы не прогадаете, если выберете объект для покупки в столице, на Лазурном Берегу или в Провансе. Здесь активно развивается строительство, и новые квартиры каждый год дорожают. Владельцы вилл в Ницце, Каннах, Сен-Тропе сдают особняки в аренду отдыхающим и ежегодно повышают свои доходы на 3-8%. Неизменно пользуются спросом апартаменты с видом на море, пентхаусы и небольшие домики с аккуратными, ухоженными садами.

Владелец французской недвижимости сможет быстро оформить шенгенскую мультивизу. Причем в документ могут быть вписаны все члены семьи. Это позволит быстрее и проще получить временный вид на жительство в стране, свободно путешествовать по Евросоюзу.

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