Недвижимость во Франции: лучший способ инвестирования собственных средств

Одним из выгодных способов инвестирования собственных средств считается покупка недвижимости. Если позволяют доходы, выбирайте недвижимость во Франции:

в небольшом городе или пригороде страны вы потратите до 1 тыс. евро за кв. м;

в Париже стоимость жилья существенно выше — однокомнатная квартира обойдется примерно в 3,5 тыс. евро за квадрат;

на Лазурном Берегу самая дешевая двухкомнатная квартира стоит от 1-1,5 млн. евро, а особняк при удачном исходе торгов — до миллиона.

По спросам среди иностранных инвесторов лидирует Париж, Бордо, Лион, Ницца, Канны, Сен-Тропе. Элитные виллы продаются в Рокебрюн-Кап-Мартен и Сен-Жак-Кап-Ферра. К слову, дороже всего обойдется покупка жилой недвижимости в Монако.

Решили купить недвижимости во Франции — будьте готовы к дополнительным расходам

Как и в любой другой стране, купить недвижимость во Франции можно у застройщика или на вторичном рынке. В каждом из случаев покупателю нужно оплатить стоимость объекта и учесть дополнительные расходы на разовые услуги. Сначала нужно заплатить комиссионные риелтору. Затем — обязательный сбор по земельному кадастру. Поскольку все документы на дом или другую недвижимость должны быть зарегистрированы официально, потребуются также услуги нотариуса. Кроме всего прочего, покупка на первичном рынке дополнительно облагается налогом.

Обратите внимание: приобретение недвижимости в любой части Франции дает покупателю дополнительные льготы на получение временного ВНЖ или медицинского страхования.

Если вы собрались на ПМЖ во Францию, приготовьте на содержание трехкомнатной квартиры площадью от 100 кв. м сумму в 3700 евро/год. Кроме того, необходимо будет платить ежегодный налог на недвижимость.

На какой доход можно рассчитывать владельцу виллы или квартиры

По статистике Франция считается одной из популярнейших туристических стран Евросоюза. Поэтому вы не прогадаете, если выберете объект для покупки в столице, на Лазурном Берегу или в Провансе. Здесь активно развивается строительство, и новые квартиры каждый год дорожают. Владельцы вилл в Ницце, Каннах, Сен-Тропе сдают особняки в аренду отдыхающим и ежегодно повышают свои доходы на 3-8%. Неизменно пользуются спросом апартаменты с видом на море, пентхаусы и небольшие домики с аккуратными, ухоженными садами.

Владелец французской недвижимости сможет быстро оформить шенгенскую мультивизу. Причем в документ могут быть вписаны все члены семьи. Это позволит быстрее и проще получить временный вид на жительство в стране, свободно путешествовать по Евросоюзу.