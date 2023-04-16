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Купить недвижимость в Протарасе, Кипр

55 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 6 спален
Протарас, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат 210 м² 2/2 Этаж
€ 850,000
Продается вилла, расположенная в нескольких минутах ходьбы от проспекта Нисси, большой бассе…
Вилла 6 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 6 спален
Протарас, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат 777 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Особняк Сан-Элиас с завидным положением с видом на красивое побережье Протараса может стать …
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Продается вилла с тремя спальнями, частным бассейном и садом на крыше, в районе Саво Греко, …
Квартирав Протарас, Кипр
Квартира
Протарас, Кипр
64 м²
€ 150,000
Офис в стадии строительства для продажи в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 т.м. кры…
Квартирав Протарас, Кипр
Квартира
Протарас, Кипр
63 м²
€ 150,000
Офис в стадии строительства для продажи в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 т.м. кры…
Квартирав Протарас, Кипр
Квартира
Протарас, Кипр
60 м²
€ 150,000
Продается в строящемся офисе в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 кв.м. крытое внутре…
Вилла 3 комнатыв Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 185 м²
€ 440,000
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос с 185 м². крытый инте…
Квартира 1 комнатав Протарас, Кипр
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат 100 м²
€ 160,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассо…
Квартира 1 комнатав Протарас, Кипр
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат 105 м²
€ 160,000
Продается квартира с одной спальней в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 59 т.м. крытый …
Квартира 1 комнатав Протарас, Кипр
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат 64 м²
€ 140,000
Продается двухкомнатная квартира в Ипсонасе - провинция Лимассол, с 50 т.м. крытые интерьеры…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 94 м²
€ 169,000
Продается новая квартира с двумя спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 80 кв.м. и…
Коттедж 4 комнатыв Протарас, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Протарас, Кипр
4 Количество комнат 27 м²
€ 650,000
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 101 м²
€ 160,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 135 м²
€ 180,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 102 м²
€ 180,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 97 м²
€ 198,500
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, площадью 77 кв.м. кр…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 118 м²
€ 180,000
Квартира на первом этаже с тремя спальнями на продажу в Деринии - провинции Фамагуста. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 135 м²
€ 526,110
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 174 м²
€ 872,700
Продается трехкомнатная квартира-дуплекс в районе Колонакиу - провинция Лимассол, площадью 1…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 99 м²
€ 155,000
Продается двухкомнатная квартира в районе Строволос Криселеуса - провинция Никосия, с 85 т.м…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 114 м²
€ 160,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в центре города - провинция Ларнака.…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 113 м²
€ 145,000
Продается двухкомнатная квартира в Деринии - провинция Фамагуста, на 2 этаже жилого дома. Кв…
Квартира 1 комнатав Протарас, Кипр
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат 60 м²
€ 74,000
Новая двухкомнатная квартира на продажу в Tersefanou - провинция Ларнака. Он имеет 50 кв.м к…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 124 м²
€ 205,000
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 91 т.м. крытый интерьер…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 91 м²
€ 195,000
Продается двухкомнатная квартира в Закаки - провинция Лимассол, с 79 кв.м. крытые интерьеры …
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 99 м²
€ 180,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в районе Строволос - Никосийский рай…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 94 м²
€ 165,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Лации - провинция Никосия, на трет…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 94 м²
€ 165,000
Продается двухкомнатная квартира в Лации - провинция Никосия, на третьем этаже трехэтажного …
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 77 м²
€ 129,000
Продается двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на 1-м этаже жилого дома…
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 96 м²
€ 190,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, на…

Параметры недвижимости в Протарасе, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Недвижимость в Протарасе: уютные апартаменты рядом со Средиземным морем

Популярность города Протараса на юго-востоке Кипра растет с каждым годом. Приобрести здесь уютные дома и виллы стараются не только местные жители, но и граждане из других стран. Особенный интерес к недвижимости в Протарасе проявляют инвесторы из стран СНГ. Купленные квадратные метры они используют в качестве сезонного жилья или сдают в аренду туристам. Чистая прибыль от сдачи однокомнатной квартиры в туристический сезон здесь составляет 3000-4000 евро.

Какую можно купить недвижимость в Протарасе?

Живописный кипрский город предлагает иностранным инвесторам обширный выбор апартаментов:

  • Любителям экзотики понравятся элитные виллы и коттеджи рядом со Средиземным морем.
  • Для больших семей с детьми отличным выбором станут двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в центральных районах.
  • Индивидуальных предпринимателей заинтересуют роскошные отели и рестораны в хорошо проходимых местах.

Преимущества для инвесторов

Недвижимость в Протарасе считается одной из самых доступных в Кипре. Приобрести ее вполне могут люди со средними доходами. Нынешняя стоимость однокомнатной квартиры в Протарасе не превышает 40000-50000 евро. Без ремонта апартаменты можно купить еще дешевле. Цены на жилье в Протарасе могут быть высокими у объектов, находящихся рядом с морем.

С другой стороны, даже крупные инвестиции, вложенные в квадратные метры, быстро окупают себя из-за низких налогов и постоянного роста стоимости недвижимости. К преимуществам можно отнести и тот факт, что иностранцам при покупке жилых и коммерческих объектов выдается ВНЖ с возможностью получить ПМЖ в Кипре.

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