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Купить недвижимость в Neo Chorio, Кипр

31 объект найдено
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 567,000
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 494,000
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 605,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 544,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 568,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 541,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 532,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 596,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 583,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 638,000
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 572,000
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 597,000
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 545,000
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажная вилла площадью 270 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 1 комнатав Нео Хорио, Кипр
Вилла 1 комната
Нео Хорио, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 586,670
Все виллы построены на больших участках, на территории каждой виллы есть собственный бассейн…
Вилла 1 комнатав Нео Хорио, Кипр
Вилла 1 комната
Нео Хорио, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается частная трех этажная вилла на просторном участке (30 соток) с панорамным видом на …
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 1 комнатав Нео Хорио, Кипр
Вилла 1 комната
Нео Хорио, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 620,000
3/4 спальные виллы. 3/4 спальни с ванными комнатами.Вид на мореБассейн Сад на крыше Крытый г…

Параметры недвижимости в Neo Chorio, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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