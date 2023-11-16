Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Neo Chorio

Жильё в Neo Chorio, Кипр

дома
7
7 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Neo Chorio, Кипр
Коттедж 1 комната
Neo Chorio, Кипр
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Пафосе
€1,35 млн
Вилла 3 спальни в Neo Chorio, Кипр
Вилла 3 спальни
Neo Chorio, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
A premium and serene beachfront development in Cyprus, the project is located in the most be…
€1,54 млн
Вилла 5 спален в Neo Chorio, Кипр
Вилла 5 спален
Neo Chorio, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 290 м²
Добро пожаловать на эту потрясающую виллу с 5 спальнями на берегу моря, расположенную на жел…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни в Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Вилла (V28), в красивом  загородном комплексе на побережье. Район Полис. Популярное место ле…
€583,000
Вилла 3 спальни в Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Вилла (V01) расположена в красивом  загородном комплексе, на побережье в районе Полиса. Попу…
€494,000
Вилла 5 спален в Neo Chorio, Кипр
Вилла 5 спален
Neo Chorio, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 322 м²
Эта удивительная вилла расположена на первой линии к морю в закрытом сообществе в районе Лач…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни в Neo Chorio, Кипр
Вилла 4 спальни
Neo Chorio, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Проект премиум-класса и безмятежного пляжного развития на Кипре расположен в самой красивой …
€1,95 млн

Параметры недвижимости в Neo Chorio, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти