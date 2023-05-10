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Виллы в Истрийская жупания, Хорватия

Grad Porec
20
Город Умаг
19
Пореч
18
Умаг
11
Opcina Visnjan
7
Opcina Kanfanar
5
Город Пула
4
община Марчана
4
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87 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
€ 990,000
Вилла 2 спальни в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
€ 545,000
Вилла 11 комнат в Kmeti, Хорватия
Вилла 11 комнат
Kmeti, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 10,000,000
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 3,250,000
Вилла 7 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Вилла 6 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Вилла 7 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,880,000
Вилла 4 спальни в Visnjan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Visnjan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Вилла 2 спальни в Kadumi, Хорватия
Вилла 2 спальни
Kadumi, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
€ 615,000
Вилла 5 спален в Kadumi, Хорватия
Вилла 5 спален
Kadumi, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
€ 665,000
Вилла 7 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 7 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 520 м²
€ 1,100,000
Вилла 5 спален в Visnjan, Хорватия
Вилла 5 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни в Varvari, Хорватия
Вилла 4 спальни
Varvari, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 870,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
€ 620,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
€ 530,000
Вилла 3 спальни в Oprtalj, Хорватия
Вилла 3 спальни
Oprtalj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 1,050,000
Вилла 3 спальни в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 3 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
€ 990,000
Вилла 4 спальни в Фажана, Хорватия
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 480,000
Вилла 5 спален в Фажана, Хорватия
Вилла 5 спален
Фажана, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,290,000
Вилла 5 комнат в Valtura, Хорватия
Вилла 5 комнат
Valtura, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 280 м²
€ 2,300,000
Вилла 5 комнат в Nedescina, Хорватия
Вилла 5 комнат
Nedescina, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
€ 885,000
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
€ 740,000
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
€ 780,000
Вилла 4 спальни в Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 1,250,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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