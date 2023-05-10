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Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
Виллы
Виллы в Истрийская жупания, Хорватия
Grad Porec
20
Город Умаг
19
Пореч
18
Умаг
11
Opcina Visnjan
7
Opcina Kanfanar
5
Город Пула
4
община Марчана
4
община Фажана
4
Город Воднян
3
община Медулин
3
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87 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
11
4
1 400 м²
€ 990,000
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
2
3
1 850 м²
€ 545,000
Вилла 11 комнат
Kmeti, Хорватия
11
9
820 м²
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
5
3
2
€ 10,000,000
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
6
4
2
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
6
4
2
€ 3,250,000
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
12
7
3
€ 2,000,000
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8
6
2
€ 700,000
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
5
3
2
€ 1,750,000
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9
5
2
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
6
3
2
€ 2,500,000
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
7
6
2
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
5
4
1
€ 1,880,000
Вилла 4 спальни
Visnjan, Хорватия
5
5
2
€ 1,150,000
Вилла 2 спальни
Kadumi, Хорватия
2
2
242 м²
€ 615,000
Вилла 5 спален
Kadumi, Хорватия
5
3
380 м²
€ 665,000
Вилла 7 спален
Varvari, Хорватия
7
8
520 м²
€ 1,100,000
Вилла 5 спален
Visnjan, Хорватия
5
5
390 м²
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни
Varvari, Хорватия
4
4
170 м²
€ 870,000
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3
4
150 м²
€ 620,000
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3
4
165 м²
€ 530,000
Вилла 3 спальни
Oprtalj, Хорватия
3
3
200 м²
€ 1,050,000
Вилла 3 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
3
4
306 м²
€ 990,000
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
4
4
2
€ 480,000
Вилла 5 спален
Фажана, Хорватия
10
6
2
€ 2,290,000
Вилла 5 комнат
Valtura, Хорватия
5
280 м²
€ 2,300,000
Вилла 5 комнат
Nedescina, Хорватия
5
4
315 м²
€ 885,000
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
6
5
174 м²
€ 740,000
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
6
5
199 м²
€ 780,000
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
4
3
350 м²
€ 1,250,000
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Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия
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