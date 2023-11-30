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Виллы в Grad Buje, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Buroli, Хорватия
Вилла 4 спальни
Buroli, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€690,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Буе, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Буе, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Плодородная территория Буже - слегка холмистый регион, благоприятствующий средиземноморскому…
€820,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Nova Vas, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вы мечтаете о Тоскане, вилле с бассейном на природе, и все же недалеко от моря и небольших г…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Grad Buje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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