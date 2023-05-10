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Жильё в Истрийская жупания, Хорватия

Город Умаг
75
Умаг
27
Grad Porec
26
Пореч
23
Ровинь
19
Ровинь
19
Opcina Kanfanar
8
Opcina Visnjan
8
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193 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Мотовун, Хорватия
Дом 2 комнаты
Мотовун, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
€ 351,200
Дом 3 комнаты в Pinezici, Хорватия
Дом 3 комнаты
Pinezici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж 5 спален в Ровинь, Хорватия
Коттедж 5 спален
Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 800 м²
€ 570,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
€ 990,000
Вилла 2 спальни в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
€ 545,000
Коттедж в Ровинь, Хорватия
Коттедж
Ровинь, Хорватия
Площадь 4 800 м²
€ 288,000
Вилла 11 комнат в Kmeti, Хорватия
Вилла 11 комнат
Kmeti, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
€ 2,200,000
Коттедж 2 спальни в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€ 299,000
Коттедж 1 спальня в Канфанар, Хорватия
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
€ 355,000
Коттедж 4 спальни в Пореч, Хорватия
Коттедж 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
€ 385,000
Вилла 3 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 10,000,000
Бунгало 1 спальня в община Бале, Хорватия
Бунгало 1 спальня
община Бале, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
€ 270,000
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 3,250,000
Вилла 7 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Дом 10 спален в Groznjan, Хорватия
Дом 10 спален
Groznjan, Хорватия
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
€ 3,500,000
Вилла 6 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Вилла 7 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,880,000
Вилла 4 спальни в Visnjan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Visnjan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Квартира 1 спальня в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 205,182
Вилла 2 спальни в Kadumi, Хорватия
Вилла 2 спальни
Kadumi, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
€ 615,000
Вилла 7 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 7 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 520 м²
€ 1,100,000
Вилла 5 спален в Kadumi, Хорватия
Вилла 5 спален
Kadumi, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
€ 665,000
Вилла 5 спален в Visnjan, Хорватия
Вилла 5 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни в Varvari, Хорватия
Вилла 4 спальни
Varvari, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 870,000
Дом 5 спален в Visnjan, Хорватия
Дом 5 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
€ 650,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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