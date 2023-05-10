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Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
Жильё в Истрийская жупания, Хорватия
Город Умаг
75
Умаг
27
Grad Porec
26
Пореч
23
Ровинь
19
Ровинь
19
Opcina Kanfanar
8
Opcina Visnjan
8
Город Пула
6
община Медулин
6
Opcina Kastelir - Labinci
5
община Марчана
5
община Фажана
5
Город Воднян
4
община Бале
4
Воднян
3
община Светвинченат
3
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193 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Мотовун, Хорватия
2
1
88 м²
2
€ 351,200
Дом 3 комнаты
Pinezici, Хорватия
3
181 м²
1
€ 240,000
Коттедж 5 спален
Ровинь, Хорватия
5
4
4 800 м²
€ 570,000
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
11
4
1 400 м²
€ 990,000
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
2
3
1 850 м²
€ 545,000
Коттедж
Ровинь, Хорватия
4 800 м²
€ 288,000
Вилла 11 комнат
Kmeti, Хорватия
11
9
820 м²
€ 2,200,000
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
2
1
150 м²
3
€ 299,000
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
1
1
1 000 м²
€ 355,000
Коттедж 4 спальни
Пореч, Хорватия
4
3
1 300 м²
3
€ 385,000
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
5
3
2
€ 10,000,000
Бунгало 1 спальня
община Бале, Хорватия
3
1
400 м²
€ 270,000
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
6
4
2
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
6
4
2
€ 3,250,000
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
12
7
3
€ 2,000,000
Дом 10 спален
Groznjan, Хорватия
17
10
4
€ 3,500,000
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8
6
2
€ 700,000
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
5
3
2
€ 1,750,000
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9
5
2
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
6
3
2
€ 2,500,000
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
7
6
2
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
5
4
1
€ 1,880,000
Вилла 4 спальни
Visnjan, Хорватия
5
5
2
€ 1,150,000
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
1
1
36 м²
€ 205,182
Вилла 2 спальни
Kadumi, Хорватия
2
2
242 м²
€ 615,000
Вилла 7 спален
Varvari, Хорватия
7
8
520 м²
€ 1,100,000
Вилла 5 спален
Kadumi, Хорватия
5
3
380 м²
€ 665,000
Вилла 5 спален
Visnjan, Хорватия
5
5
390 м²
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни
Varvari, Хорватия
4
4
170 м²
€ 870,000
Дом 5 спален
Visnjan, Хорватия
5
5
220 м²
€ 650,000
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Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия
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