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Квартиры в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
20
Город Ровинь
23
Город Умаг
28
Пореч
16
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127 объектов найдено
Пентхаус в Город Пула, Хорватия
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Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
PULA Абсолютная квартира: 147 м2 с видом на море и большой террасой в здании K & K на набере…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Тар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea viewApartment on the first…
$276,788
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Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
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Пентхаус в Город Пула, Хорватия
Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
pula
$287,479
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$500,987
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира A, Ровинь Проект Gripole - э…
$469,433
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Квартира 3 комнаты в община Медулин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
община Медулин, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Istria, Premantura, just 400 m from the beach, in a quiet part of the village for sale in th…
$229,181
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Квартира 2 комнаты в Rovinjsko Selo, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Rovinjsko Selo, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Istria, Rovinjsko Selo: Apartment of 64 m² for Sale in Rovinjsko Selo, located on one floor,…
$222,367
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$530,327
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Квартира 2 комнаты в община Медулин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
община Медулин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Istria, Premantura, just 400 m from the beach, in a quiet part of the village, is selling an…
$193,752
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Пентхаус 22 комнаты в община Фажана, Хорватия
Пентхаус 22 комнаты
община Фажана, Хорватия
Число комнат 22
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Fazana gigantic penthouse apartment
$1,86 млн
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Квартира в община Медулин, Хорватия
Квартира
община Медулин, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Istria, Medulin, apartment for sale in a new building, in an excellent position, only 400 me…
$209,252
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
$346,755
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Агентство
San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$204,823
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Duplex for sale in Kempinski golf residence on the 2nd floor with a beautiful sea view. The …
Цена по запросу
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Квартира в Пореч, Хорватия
Квартира
Пореч, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
ISTRIA, POREČ – Apartment in a modern building in an attractive location UNDER CONSTRUCTION …
$275,838
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Квартира 2 комнаты в община Медулин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
община Медулин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
Istria, Banjole, just 320 m from the sea, an apartment is for sale in a new building on the …
$453,933
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Квартира 2 комнаты в община Медулин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
община Медулин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/2
Istria, Premantura, just 400 m from the beach, in a great location, in a quiet part of the v…
$321,075
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Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$614,899
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира в Город Ровинь, Хорватия
Квартира
Город Ровинь, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Istria, Rovinj, two-room apartment with a sea view, total area 71 m², of which 60 m² is livi…
$354,289
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Квартира 2 комнаты в Пореч, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Пореч, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$386,397
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Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$626,083
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
SKIPER FAMILY Skipper FAMILY apartments for sale on the 2nd floor and attic of the Yellow Sk…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
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Квартира 2 комнаты в Vabriga, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
ISTRIA, TAR – VABRIGA – Apartment near the sea with two bedrooms An apartment for sale in Va…
$199,188
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Квартира 2 комнаты в Пореч, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Пореч, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$393,040
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Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
pula
$363,061
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Канфанар, Хорватия
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Канфанар, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Kanfanar Vierneue75m2apartmentsinalemsteinhausmit with
$224,858
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Istria, Rovinj: A three-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential b…
$752,864
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Типы недвижимости в Истрийской жупания

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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