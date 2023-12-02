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Жильё в Opcina Brtonigla, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Brtonigla, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
ISTRIA, BRTONIGLA - A charming stone house with a swimming pool, a tavern and a large garden…
€675,500
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Brtonigla, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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