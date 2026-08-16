Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Brtonigla
  4. Жилая

Жилье в Opcina Brtonigla, Хорватия

;
дома
6
6 объектов найдено
Вилла в Karigador, Хорватия
Вилла
Karigador, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Эта недавно построенная роскошная вилла на продажу предлагает потрясающий панорамный вид нед…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Karigador, Хорватия
Вилла
Karigador, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Вилла с панорамным видом на море в Бртонигла, ок. 7 км от моря! Востребованный престижный ра…
$1,60 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Brtonigla, Хорватия
Вилла 7 комнат
Brtonigla, Хорватия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
В тихом и престижном районе в окрестностях Бртониглы, в непосредственной близости от Новигра…
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
DD CO DEDD CO DE
Дом 3 спальни в Brtonigla, Хорватия
Дом 3 спальни
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
$507,585
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Nova Vas, Хорватия
Дом 4 спальни
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
$1,76 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Brtonigla, Хорватия
Дом 3 комнаты
Brtonigla, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Near Brtonigla, a modern house is for sale in the construction of an attractive design. Thes…
$492,683
Оставить заявку
TekceTekce

Параметры недвижимости в Opcina Brtonigla, Хорватия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти