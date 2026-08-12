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Жилье в общине Бале, Хорватия

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дома
3
2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Бале, Хорватия
Дом 2 комнаты
Бале, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Istria, Bale – An authentic house for sale in the center of the town of Bale, with a living …
$198,181
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Особняк 8 комнат в Бале, Хорватия
Особняк 8 комнат
Бале, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Бейл рядом с РовиньемИсторические каменные руины дома 16-го века в центре средневекового ста…
$151,781
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Параметры недвижимости в общине Бале, Хорватия

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