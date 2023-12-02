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Жильё в община Бале, Хорватия

дома
8
8 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Бале, Хорватия
Особняк 4 спальни
Бале, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€138,997
в месяц
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Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бале, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бале, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 16429
€1,14 млн
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Бале, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Бале, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, BALE, Modern designer villa! This modern designer villa is located near the old ce…
€4,00 млн
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Бале, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The municipality of Bale located near Rovinj, Vodnjan, Kanfanar and Svetvincenat is a preser…
€1,10 млн
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни в Бале, Хорватия
Дом 3 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Municipality of Bale is located near Rovinj, Vodnjan, Kanfanar and Svetvincenat. The preserv…
€705,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
община Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
Св. Петар – Центральная Истрия Топ новая вилла с бассейном ISTRIA – ХОРВАТИЯ Отличная нова…
€545,000
в месяц
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€275,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…
€500,000
в месяц
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Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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