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Жильё в Plovanija Plovania, Хорватия

дома
3
3 объекта найдено
Вилла в Grad Buje, Хорватия
Вилла
Grad Buje, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Стильная каменная вилла в районе Буйе с бассейном и панорамным видом! Сейчас со скидкой! Цен…
$676,196
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Вилла в Grad Buje, Хорватия
Вилла
Grad Buje, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дизайнерский каменный дом с потрясающим видом на море в районе Буе, ок. 9 км от моря. Общая …
$839,792
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Grad Buje, Хорватия
Вилла
Grad Buje, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Продается современная вилла в Буе! Общая площадь 193 кв.м. Земельный участок 478 кв.м. Объек…
$571,670
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Plovanija Plovania, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов