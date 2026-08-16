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Жилье в Opcina Motovun, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Мотовун, Хорватия
Дом 4 спальни
Мотовун, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
$2,74 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Motovun, Хорватия

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