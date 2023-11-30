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Жильё в Grad Buje, Хорватия

Буе
5
8 объектов найдено
Дом в Буе, Хорватия
Дом
Буе, Хорватия
Площадь 382 м²
Дом с атриумом и с бассейном всего в 4 км о…
€780,000
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Дом 4 спальни в Nova Vas, Хорватия
Дом 4 спальни
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
ISTRIA, NOVIGRAD Beautiful villa with pool! A beautiful villa with a swimming pool, which …
€690,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Momjan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Momjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 443 м²
ISTRIA, MOMJAN - EXCLUSIVE! Spectacular villa in an extraordinary location In the northwest…
€2,40 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни в Buroli, Хорватия
Вилла 4 спальни
Buroli, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€690,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Буе, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Буе, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Плодородная территория Буже - слегка холмистый регион, благоприятствующий средиземноморскому…
€820,000
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Дом 4 спальни в Nova Vas, Хорватия
Дом 4 спальни
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Продается каменный дом 1818 года с бассейном недалеко от Новиграда. Дом был отремонтирован в…
€490,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Nova Vas, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вы мечтаете о Тоскане, вилле с бассейном на природе, и все же недалеко от моря и небольших г…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Momjan, Хорватия
Дом 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Momjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Продается красивый каменный дом с землей недалеко от Момжана в красивом тихом месте с видом …
€210,000
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Типы недвижимости в Grad Buje

дома

Параметры недвижимости в Grad Buje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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