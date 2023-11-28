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Жильё в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

дома
7
7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Frata, Хорватия
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
www.biliskov.com  ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,60 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kastelir, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kastelir, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KAŠTELIR - Renovated stone house in the center of a quiet village Near the center …
€600,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Kastelir, Хорватия
Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Kastelir, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 175 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
€840,000
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Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством в Kastelir, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством
Kastelir, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 117 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
€850,000
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Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством в Kastelir, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством
Kastelir, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 303 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
€1,38 млн
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Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством в Kastelir, Хорватия
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством
Kastelir, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 202 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
€940,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Kastelir, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Kastelir, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эта совершенно новая, красивая вилла расположена в Кастелире, небольшом городке в 8 км от мо…
€430,000
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Параметры недвижимости в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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