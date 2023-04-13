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Купить квартиру в Минский район, Беларусь
Боровлянский сельский Совет
135
Боровляны
45
Ждановичский сельский Совет
44
Лесной
26
Сеницкий сельский Совет
25
Колодищанский сельский Совет
22
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19
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336 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
4/10 Этаж
€ 77,291
Трехкомнатная квартира с отличным ремонтом в Боровлянах Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Побе…
Квартира 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/9 Этаж
Цена по запросу
Лучшее предложение в этой локации! Продается 2-комнатная квартира в новом доме в д. Боровая!…
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
8/9 Этаж
€ 43,647
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
8/10 Этаж
€ 47,284
Светлая, уютная квартира с хорошим ремонтом! Большая прихожая, уютная, светлая комната, акку…
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
2/5 Этаж
€ 43,192
Продажа однокомнатной квартиры в экологически чистом районе с мебелью и техникой! Кирп…
Квартира 1 комната
Новый Двор, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
1/5 Этаж
€ 39,555
1-комнатная квартира в 3-км от Минска, 1 этаж кирпичного дома в 5-ти этажном доме, вся инфос…
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
84 м²
5/9 Этаж
€ 95,477
Продается светлая уютная трехкомнатная квартира с ремонтом и мебелью в современ6ном блочно-к…
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
90 м²
8/23 Этаж
€ 140,942
Продаётся трёхкомнатная квартира в д. Копище. Адрес: д. Копище, ул. Лопатина, д. 5. ❤️…
Квартира 3 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
48 м²
1/1 Этаж
€ 38,191
Трёхкомнатная квартира с участком в д. Королёв Стан! Адрес: д. Королев Стан, ул. Лесная ❤️ Т…
Квартира 4 комнаты
Боровляны, Беларусь
4 Количество комнат
96 м²
6/10 Этаж
€ 177,315
Просторная современная четырехкомнатная квартира в Новой боровой! Все самое лучшее для Вас: …
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
9/10 Этаж
€ 49,921
Продаётся готовая к проживанию 1-ая квартира в Ждановичах, ул.Зелёная,1В. Квартира теплая, с…
Квартира 2 комнаты
Острошицкий Городок, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
1/5 Этаж
€ 77,900
Двухкомнатная квартира с ремонтом в новостройке Адрес: аг. Острошицкий Городок, ул. Ленинска…
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
7/8 Этаж
€ 54,558
Продается 1-комнатная квартира по ул. Михаила Миля, 16 в д. Копище. - Уютная и теплая одноко…
Квартира 1 комната
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
9/9 Этаж
€ 40,000
Продаётся однокомнатная квартира возле соснового леса! Адрес: д. Боровая, ул. Спортивная, д.…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
5/8 Этаж
€ 150,035
Продается 3-комнатная квартира в современном микрорайоне "Новая Боровая" по …
Квартира 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
3 Количество комнат
83 м²
1/5 Этаж
€ 113,663
Здесь можно бросить якорь ПИРС Этот загородный квартал расположен в живописном месте …
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
85 м²
18/23 Этаж
€ 109,117
Продается уютная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на сосновый лес! Квартира полност…
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
7/9 Этаж
€ 109,116
Виртуальный тур на ПК смотреть тут! Дом улучшенной планировки. Качественный евроремонт - зае…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
2/5 Этаж
€ 126,394
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом! Адрес: д. Копище, ул. Александра Яковлева, д.…
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
5/8 Этаж
€ 68,198
Продается новая 1-комнатная квартира в районе Новая Боровая, в самом красивом и зеленом ЖК -…
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/9 Этаж
€ 45,374
❤️ Однокомнатная квартира в отличном состоянии полностью готова к проживанию с первого дня п…
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
1/4 Этаж
€ 88,203
Квартира, соответствующая всем современным стандартам: - просторная, светлая и очень уютная;…
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
2 Количество комнат
60 м²
18/23 Этаж
€ 111,845
Продается очень стильная и уютная, просторная и светлая квартира с дизайнерским ремонтом на …
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
8/10 Этаж
€ 140,942
Продается двухкомнатная квартира в д. Копище с ремонтом в стиле барокко! Просторная светлая …
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
2/5 Этаж
€ 38,191
Уютная 2-комнатная квартира в 10-ти км от Минска! Адрес: Мачулищи, ул. Гвардейская, д. 12 ❤️…
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
1 Количество комнат
49 м²
18/19 Этаж
€ 70,471
Квартира в скандинавском стиле в «Новой Боровой». Адрес: д. Копище, ул. Подгорна…
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
2/7 Этаж
€ 117,300
Параметры: Площадь СНБ/Общая/Жилая: 78,1 кв.м./ 71,3 кв.м./ 42,3 кв.м., кух…
Квартира 5 комнат
Петришковский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
198 м²
1/2 Этаж
€ 135,487
Продается квартира в 2-квартирном жилом доме с участком и всеми коммуникациями в самом живап…
Квартира 2 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
4/5 Этаж
€ 44,101
Продаётся просторная, светлая двухкомнатная квартира в Заславле. 4 этаж из 5, кирпичный дом …
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
1 Количество комнат
12 м²
1/1 Этаж
€ 17,731
Продается квартира в блокированном доме (часть дома) в г. Заславль. Минский р-н, ул. Ве…
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