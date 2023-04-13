Купить квартиру в Минский район, Беларусь

Квартира 2 комнаты Боровлянский сельский Совет, Беларусь 2 Количество комнат 52 м² 3/9 Этаж

Цена по запросу

Лучшее предложение в этой локации! Продается 2-комнатная квартира в новом доме в д. Боровая!…