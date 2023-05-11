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Квартиры-студии в Албании

Northern Albania
9
Southern Albania
9
Дуррес
7
Студия В архив
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19 объектов найдено
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 28,000
Квартира студия в районе Голем, Дуррес Продается студия с балконом в городе Дуррес на гла…
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€ 23,000
Квартира студия в районе Голем, Дуррес Продается студия с балконом в городе Дуррес на гла…
Студия 1 спальня в Dhermi, Албания
Студия 1 спальня
Dhermi, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 4
€ 59,000
Студия на продажу в Санторини Резиденс с площадью 22,48 на 0 этаже, рядом с зимним и летним …
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 45,000
Квартира-студия с видом на море и большой террасой в Дурресе Продается квартира-студия 38 м…
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 37,000
Квартира студия на Плепе, город Дуррес Квартира в городе Дуррес с частичным ремонтом. Площа…
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 40,000
Квартира-студия в районе Пляж, Дуррес Квартира-студию в Албании, город Дуррес. Квартира р…
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€ 55,000
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€ 35,000
Квартира-студия в Дурресе Квартира-студия в городе Дуррес недалеко от моря. Квартира имеет …
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€ 29,000
Квартира-студия в Дурресе Продается Студия в районе Голем города Дуррес, 25м2 (по сертифи…
Студия 1 спальня в Влёра, Албания
Студия 1 спальня
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
€ 55,500
Продажа вторичной квартиры в Vlore. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Студия 1 спальня в Rashbull, Албания
Студия 1 спальня
Rashbull, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
€ 30,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Студия 1 спальня в Rashbull, Албания
Студия 1 спальня
Rashbull, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
€ 28,000
Продажа вторичной квартиры в Кавая . Мебель бытовая техника все включено в стоимость,по жела…
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
€ 35,000
Студия на продажу, у входа в Plazhi I Vjeter. Вход расположен на 4 этаже нового здания и име…
Студия 1 комната в Orikum, Албания
Студия 1 комната
Orikum, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 17,700
12 студий на продажу в Orikum в новом и качественном здании с сертификатом собственности. Ап…
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5
€ 28,800
Студия расположена недалеко от Скеле, Влор 5 мин. От моря. Вход на 5 этаже, площадь 43 м2.Об…
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 9
€ 22,400
Студия в общей сложности 25,6 м2 с общей комнатой. Он расположен в 9. Этаж нового здания и о…
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
€ 26,500
Студия до Regina City Hotel, Lungomare, Vlore. .Он имеет площадь 40м2 и оснащен сертификатом…
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€ 18,000
Первая студия находится в 8. Этаж. У него нет балкона, только окно в комнате. Есть кухня и д…
Студия 1 спальня в Elbasan, Албания
Студия 1 спальня
Elbasan, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9/11
€ 39,500
S487 Стильная студия для молодой семьи. Отличный вариант. Такая красотка у меня впервы…

Параметры недвижимости в Албании

с видом на море
недорогая
элитная
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