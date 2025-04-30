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Купить квартиру в Faro, Португалия

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни  общей площадью…
$396,389
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/15
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$295,260
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Международное агентство недвижимости Habita
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,58 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
$707,838
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Квартира 5 комнат в Portimao, Португалия
Квартира 5 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$396,720
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Albufeira, Португалия
Квартира 2 комнаты
Albufeira, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$433,200
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$397,860
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тави…
$362,413
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Квартира в Loule, Португалия
Квартира
Loule, Португалия
Площадь 114 м²
Двухкомнатная квартира с дополнительной комнатой в комплексе всего в 500 метрах от Прайя-да-…
$377,100
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Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$376,200
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Faro

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
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