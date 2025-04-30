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Купить квартиру в Faro, Португалия

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира 2 спальни площадью 88 м2, балкон площадью 22 м2,  в новом эксклюзивном кондоминиуме…
$413,377
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 95 кв. м, балконом 29 кв. м и 1 парковочным местом, располож…
$554,945
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Великолепная квартира с большой террасой и бассейном в Лагосе.Квартира 3 спальни площадью 12…
$651,211
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,58 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$366,943
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
$1,25 млн
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Квартира 3 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Новая квартира на продажу в Лагоа, в регионе Алгарве в Португалии, в совершенно частном и эк…
$447,353
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Типы недвижимости в Faro

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однокомнатные
двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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