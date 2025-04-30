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Купить квартиру в Faro, Португалия

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Ощутите максимальный комфорт и роскошь в этих потрясающих новых апартаментах в Портимане, Ал…
$452,580
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в Фару, Португалия
Квартира 6 комнат
Фару, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
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$249,660
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$442,320
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Апартаменты с 3 спальнями площадью 104 кв. м, двумя балконами площадью 3 и 6 кв. м и 1 парко…
$498,318
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Квартира 3 комнаты в Alvor, Португалия
Квартира 3 комнаты
Alvor, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$798,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$433,200
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Faro

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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