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Пентхаусы в Faro, Португалия

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Loule
6
Quarteira
6
Пентхаус Удалить
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10 объектов найдено
Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,91 млн
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,61 млн
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
$2,54 млн
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TekceTekce
Пентхаус 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,58 млн
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
$1,89 млн
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
$2,64 млн
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
$2,54 млн
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
$2,32 млн
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Пентхаус в Фару, Португалия
Пентхаус
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
We present an exclusive development comprising 38 luxury flats, available in 2, 3, 4 and 4+1…
$1,15 млн
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Пентхаус в Lagoa, Португалия
Пентхаус
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,90 млн
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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