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Купить квартиру в Faro, Португалия

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19 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 144 м²
Квартира 2 спальни общей площадью 144 кв. м (116 кв. м жилой площади) в новом комплексе Caba…
$416,621
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира 2 спальни площадью 88 м2, балкон площадью 22 м2,  в новом эксклюзивном кондоминиуме…
$413,377
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Квартира 3 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Эти просторные апартаменты с современной архитектурой расположены в тихом районе в Келфеше, …
$446,841
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 95 кв. м, балконом 29 кв. м и 1 парковочным местом, располож…
$554,945
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 115 кв.м (общая площадь), балконы и 1 парковочное место, в ко…
$334,099
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Великолепная квартира с большой террасой и бассейном в Лагосе.Квартира 3 спальни площадью 12…
$651,211
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 84 кв. м, балконом площадью 15 кв. м и 1 парковочным местом,…
$436,028
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни  общей площадью…
$396,389
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Квартира 3 спальни в Фару, Португалия
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Квартира 3 спальни площадью 113 кв.м., совершенно новая, с 1 парковкой и балконом площадью 3…
$486,992
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Квартира 3 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Новая квартира 3 спальни в нескольких минутах ходьбы от центра São Brás de Alportel.Со вкусо…
$374,871
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Продается новая квартира, с террасой 26 м2, построенная из высококачественных материалов в ч…
$379,401
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,58 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$366,943
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
$1,25 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
$707,838
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Квартира 3 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Новая квартира на продажу в Лагоа, в регионе Алгарве в Португалии, в совершенно частном и эк…
$447,353
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Апартаменты с 3 спальнями площадью 159 кв. м, с балконами площадью 66 кв. м и 2 парковочными…
$532,294
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Квартирас 2 спальнями площадью 88 м2, балкон площадью 22 м2, в новом эксклюзивном кондоминиу…
$413,377
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Типы недвижимости в Faro

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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