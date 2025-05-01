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Дома с террасой в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
48
gmina Tarnowo Podgorne
22
gmina Mosina
12
gmina Kornik
8
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6 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文

Типы недвижимости в Великопольском воеводстве

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Параметры недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

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