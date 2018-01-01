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Aphrodite Park 4

Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,526
;
5
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Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра

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Aphrodite Park 4
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,526
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1 объект 1
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:  CP-797   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 - 85 м² - 115 000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к переезду   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!    О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц. ID ПРОЕКТА:  CP-797   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 - 85 м² - 115 000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к переезду   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!    О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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