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Жилой квартал Пальма Джумейра

Воколида, Северный Кипр
от
$1,25 млн
;
11
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ID: 3755
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Деревня
    Воколида

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    22

О комплексе

Пальма Джумейра - это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра. Локация: - Боаз. В продаже имеются студии и апартаменты 1+1, апартаменты  2+1.    Находится в 100-200 м от песчаного пляжа с оснащенной инфраструктурой, пологим входом в воду и песчаным берегом. Из апартаментов комплекса открываются захватывающие виды на море и горы. Комплекс состоит из 7-ми домов. Апартаменты с полным оснащением в окружении садов и бассейнов и мест для свободного паркинга.   Большое внимание в комплексе уделено шикарному бассейну и ландшафтному дизайну, которые образуют собой форму гигантской пальмы, которая является визитной карточкой данного комплекса! Так как комплекс Пальма Джумейра находится в непосредственной близости с комплексом Лагуна и это комплексы одного застройщика, жители и гости комплекса могут без ограничений пользоваться инфраструктурами обоих комплексов, это и современный тренажерный зал, и ресторан, и аквапарк, а также все другие социальные зоны.   Готовность комплекса- июль 2025г. . План оплат:   1 000 у.е. - депозит  30 % - первый взнос   70% - до 84 мес. беспроцентная рассрочка 2 ВАРИАНТ  75% - первый взнос 75%   Кэшбэк 6% до готовности (2025 год) 2,5 года на внесенную сумму (либо выплачивается, либо в счет погашения)  25% - по готовности апартамента доплата от стоимости  И гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых/   3 ВАРИАНТ  40 % - первый взнос  20 % рассрочка без % до готовности (2025 год) 2,5 года 24 % - передается застройщику на три года под аренду  клиент ничего не оплачивает / застройщик самостоятельно погашает из арендных 16% оставшейся суммы без% рассрочка на  год (12 месяцев)/ Квартиры сдаются с ремонтом под ключ: - ванная комната с сантехникой и всеми аксессуарами - встроенная кухня (без техники) - проведена система под кондиционирование - кафель, ламинат, межкомнатные двери - окрашенные стены.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0 – 54.0
Цена за м², USD 3,166 – 3,314
Цена квартиры, USD 157,159 – 180,165
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 92.0
Цена за м², USD 2,924
Цена квартиры, USD 283,413

Местонахождение на карте

Воколида, Северный Кипр

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Жилой квартал Пальма Джумейра
Воколида, Северный Кипр
от
$1,25 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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