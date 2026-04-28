Жилой квартал Пальма Джумейра

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Пальма Джумейра - это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра. Локация: - Боаз.
В продаже имеются студии и апартаменты 1+1, апартаменты 2+1.
Находится в 100-200 м от песчаного пляжа с оснащенной инфраструктурой, пологим входом в воду и песчаным берегом.
Из апартаментов комплекса открываются захватывающие виды на море и горы.
Комплекс состоит из 7-ми домов. Апартаменты с полным оснащением в окружении садов и бассейнов и мест для свободного паркинга.
Большое внимание в комплексе уделено шикарному бассейну и ландшафтному дизайну, которые образуют собой форму гигантской пальмы, которая является визитной карточкой данного комплекса! Так как комплекс Пальма Джумейра находится в непосредственной близости с комплексом Лагуна и это комплексы одного застройщика, жители и гости комплекса могут без ограничений пользоваться инфраструктурами обоих комплексов, это и современный тренажерный зал, и ресторан, и аквапарк, а также все другие социальные зоны.
Готовность комплекса- июль 2025г.
. План оплат:
1 000 у.е. - депозит 30 % - первый взнос 70% - до 84 мес. беспроцентная рассрочка
2 ВАРИАНТ 75% - первый взнос 75% Кэшбэк 6% до готовности (2025 год) 2,5 года на внесенную сумму (либо выплачивается, либо в счет погашения) 25% - по готовности апартамента доплата от стоимости И гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых/
3 ВАРИАНТ 40 % - первый взнос 20 % рассрочка без % до готовности (2025 год) 2,5 года 24 % - передается застройщику на три года под аренду клиент ничего не оплачивает / застройщик самостоятельно погашает из арендных 16% оставшейся суммы без% рассрочка на год (12 месяцев)/
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ: - ванная комната с сантехникой и всеми аксессуарами - встроенная кухня (без техники) - проведена система под кондиционирование - кафель, ламинат, межкомнатные двери - окрашенные стены.