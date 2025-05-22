Квартира в новостройке NCP-160 Just a 10-minute walk from the sea

О проекте:

Всего в 10 минутах ходьбы от моря находится Arcadia – современный жилой комплекс в Искеле Богаз с 300 стильными апартаментами. С полным спектром удобств, продуманными планировками и близостью к красивому побережью Северного Кипра, Arcadia от Dörter Construction объединяет современный образ жизни, очарование у моря и дух сообщества в одном уникальном месте.

Ключевые особенности:

Всего 10 минут до пляжа

Просторные современные планировки с террасами и открытой гостиной

Отличный инвестиционный потенциал – для отпуска или аренды

Полный набор удобств и зон отдыха на территории

Доступные типы жилья:

Каждое жильё спроектировано с акцентом на комфорт и функциональность.

Студия

Апартаменты с 1 спальней

Двухуровневая квартира с 1 спальней

Двухуровневая квартира с 2 спальнями

Преимущества расположения:

Arcadia находится в тихом районе с легким доступом к морю и городским удобствам.

10 минут до пляжа

Рядом с мариной Богаз и местными ресторанами

Удобный выезд на трассы и общественный транспорт

Быстрый доступ до Фамагусты и Лонг-Бич

Инфраструктура:

Проект предлагает все условия для комфортной жизни и отдыха.

Волейбольная площадка

Фитнес-центр

Торговые зоны и магазины

Ресепшн и управляющий офис

Зеленые зоны и общие пространства

Охраняемая территория с организованным обслуживанием

Платежные условия:

Бронирование квартиры – депозит €5.000, затем 35% при подписании договора, 45% в рассрочку до июня 2027 года, оставшиеся 20% – в течение 12 месяцев после сдачи.

О нас:

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