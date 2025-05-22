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Квартира в новостройке NCP-160 Just a 10-minute walk from the sea

Trikomo, Северный Кипр
от
$123,117
;
16
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27066
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Всего в 10 минутах ходьбы от моря находится Arcadia – современный жилой комплекс в Искеле Богаз с 300 стильными апартаментами. С полным спектром удобств, продуманными планировками и близостью к красивому побережью Северного Кипра, Arcadia от Dörter Construction объединяет современный образ жизни, очарование у моря и дух сообщества в одном уникальном месте.

Ключевые особенности:

  • Всего 10 минут до пляжа

  • Просторные современные планировки с террасами и открытой гостиной

  • Отличный инвестиционный потенциал – для отпуска или аренды

  • Полный набор удобств и зон отдыха на территории

Доступные типы жилья:
Каждое жильё спроектировано с акцентом на комфорт и функциональность.

  • Студия

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Двухуровневая квартира с 1 спальней

  • Двухуровневая квартира с 2 спальнями

Преимущества расположения:
Arcadia находится в тихом районе с легким доступом к морю и городским удобствам.

  • 10 минут до пляжа

  • Рядом с мариной Богаз и местными ресторанами

  • Удобный выезд на трассы и общественный транспорт

  • Быстрый доступ до Фамагусты и Лонг-Бич

Инфраструктура:
Проект предлагает все условия для комфортной жизни и отдыха.

  • Волейбольная площадка

  • Фитнес-центр

  • Торговые зоны и магазины

  • Ресепшн и управляющий офис

  • Зеленые зоны и общие пространства

  • Охраняемая территория с организованным обслуживанием

Платежные условия:
Бронирование квартиры – депозит €5.000, затем 35% при подписании договора, 45% в рассрочку до июня 2027 года, оставшиеся 20% – в течение 12 месяцев после сдачи.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0 – 65.0
Цена за м², USD 2,462 – 3,299
Цена квартиры, USD 123,117 – 214,417
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 91.0
Цена за м², USD 2,491
Цена квартиры, USD 226,646

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-160 Just a 10-minute walk from the sea
Trikomo, Северный Кипр
от
$123,117
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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