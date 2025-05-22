Квартира в новостройке NCP-160 Just a 10-minute walk from the sea

О проекте:
Всего в 10 минутах ходьбы от моря находится Arcadia – современный жилой комплекс в Искеле Богаз с 300 стильными апартаментами. С полным спектром удобств, продуманными планировками и близостью к красивому побережью Северного Кипра, Arcadia от Dörter Construction объединяет современный образ жизни, очарование у моря и дух сообщества в одном уникальном месте.
Ключевые особенности:
Всего 10 минут до пляжа
Просторные современные планировки с террасами и открытой гостиной
Отличный инвестиционный потенциал – для отпуска или аренды
Полный набор удобств и зон отдыха на территории
Доступные типы жилья:
Каждое жильё спроектировано с акцентом на комфорт и функциональность.
Студия
Апартаменты с 1 спальней
Двухуровневая квартира с 1 спальней
Двухуровневая квартира с 2 спальнями
Преимущества расположения:
Arcadia находится в тихом районе с легким доступом к морю и городским удобствам.
10 минут до пляжа
Рядом с мариной Богаз и местными ресторанами
Удобный выезд на трассы и общественный транспорт
Быстрый доступ до Фамагусты и Лонг-Бич
Инфраструктура:
Проект предлагает все условия для комфортной жизни и отдыха.
Волейбольная площадка
Фитнес-центр
Торговые зоны и магазины
Ресепшн и управляющий офис
Зеленые зоны и общие пространства
Охраняемая территория с организованным обслуживанием
Платежные условия:
Бронирование квартиры – депозит €5.000, затем 35% при подписании договора, 45% в рассрочку до июня 2027 года, оставшиеся 20% – в течение 12 месяцев после сдачи.
О нас:
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