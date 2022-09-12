Тайский рынок недвижимости постоянно растет и развивается и, безусловно, имеет свои особенности. В каких регионах лучше покупать жилье для жизни, а в каких — для инвестиций? Почему многие переезжают в Таиланд, чтобы отдать детей в местные международные школы? Какие есть варианты владения недвижимостью в королевстве? Подробнее обо всем этом — в нашем материале.

Таиланд сегодня у большинства людей ассоциируется с туризмом, но так было не всегда. Еще 50 лет назад туризм не имел для экономики Таиланда никакого значения — в то время на Пхукете, к примеру, активно занимались добычей олова и производством каучука. Туристическая индустрия стала зарождаться в королевстве в 1970-х, и уже сейчас тайское туристическое направление — одно из топовых в мире. И более того, появляется все больше желающих купить недвижимость в Таиланде , а не только прекрасно провести здесь отпуск.

К примеру, за последний год спрос на недвижимость в Таиланде среди россиян вырос почти на 80 процентов — у них королевство является третьим по популярности направлением для покупки жилья после Турции и ОАЭ. А для европейцев Таиланд — это излюбленное зимнее направление, где можно наслаждаться солнечными ванными пока на родине царит «холод». Стоит сказать, что рынок не отстает и подстраивается под спрос, наращивая темпы строительства: например, в первой половине 2022 года в Бангкоке и его окрестностях было построено 52 964 объекта недвижимости, а это уже почти столько же, сколько возвели за весь 2021-й.

«Квартиры и виллы покупают все чаще — люди хотят иметь жилье в безопасном месте»

Актуальной информацией о ценах, спросе и особенностях тайского рынка недвижимости нам рассказала Светлана Касаткина, Управляющий партнер Exotic property.

— Рынок недвижимости Таиланда растет: границы открылись, спрос на недвижимость оживился, плюс после пандемии возобновились все стройки и все чаще стали появляться новые, интересные комплексы. Рынок арендного жилья тоже не отстает: так как на курорты Таиланда приехало много экспатов, цены на аренду (особенно долгосрочную) выросли, а хорошие предложения моментально разбирают.

Цены сейчас в связи со стартом туристического сезона постепенно начинают подниматься. Все готовые виллы в комплексах с начала этого года уже раскупили и остались только варианты, которые еще строятся, — но и на них цены уже тоже подросли. Тем не менее, совершать сделку на начальном этапе, конечно, выгоднее, так как цены в этом случае всегда ниже на 20-30%.

Привлекает покупателей на тайском рынке как инвестиционная недвижимость, так и резидентские комплексы для отдыха у моря или же для комфортной жизни. В Таиланде распространена следующая практика: отели берут в управление комплексы с апартаментами или виллами и продают их инвесторам. Они, в свою очередь, пользуются арендными программами отелей и получают доход 5-10% годовых. Кстати, стоит упомянуть, что в Таиланде есть особый вид элитной недвижимости под отельным управлением — это брендированные резиденции. В них можно жить, пользуясь услугами лучших отелей 5*, а при желании можно также отдать эту недвижимость в арендную программу отеля и получать стабильный доход.

Что касается постоянного проживания в Таиланде, то сейчас особенно много запросов на покупку квартиры или виллы для жизни или отпуска — люди хотят иметь жилье в безопасном месте. Многие переезжают в Таиланд с семьей и отдают детей в кембриджские школы, так как в Таиланде огромный выбор международных школ (больше 150). Они основаны на британской или американской системе образования, что значительно облегчает поступление в европейские и американские ВУЗы (так как большинство тестов засчитываются автоматически).

«Недвижимость Пхукета всегда растет в цене, так как количество земли здесь ограничено»

— Теперь я подробнее остановлюсь на ситуации с жилой недвижимостью в самых популярных регионах Таиланда, так как у каждого из них есть свои особенности.

Бангкок

Бангкок — это яркий и динамичный город, один из самых быстрорастущих в Юго-Восточной Азии. В нем проживают более 5,5 млн. жителей, которые считают свой город перспективным деловым и финансовым центром. Пожалуй, главный минус Бангкока — это большая удаленность от пляжей.

Стоимость 1 кв. м в городе в среднем составляет 10,000$ — соответственно, стоимость квартиры (например, 50 кв. м) составит 500,000$.

Паттайя

Апартаменты в Паттайе иностранцы обычно стремятся купить для отдыха и жизни, так как тут удобное воздушное сообщение и развитая инфраструктура. Также Паттайя славится тем, что здесь есть недвижимость в разных ценовых сегментах, так что жилье, в целом, можно найти на любой карман. Так, квартиры в многоэтажках обойдутся минимум в $55-60 тысяч, а цена на дома стартует с отметки в $250 тысяч. Однако с точки зрения инвестиций этот регион не так привлекателен: из-за большой конкуренции на сдаче в аренду или перепродаже здесь много не заработаешь.

ХуаХин

В ХуаХине в последнее время наблюдается строительный бум, так как он расположен рядом с Бангкоком и там очень развит внутренний туризм. А еще в ХуаХине расположена действующая королевская резиденция, поэтому этот город считается самым безопасным в Таиланде.

Отличительная особенность ХуаХина в плане недвижимости — здесь апартаменты строят площадью минимум 40 кв. м (а в других регионах есть и 25, и 30 кв.м), и их стоимость составляет от 80,000$. Вилла на первой линии городского пляжа будет стоить около $1,000,000, а за городом, подальше от пляжа, можно купить дом уже гораздо дешевле — от 250,000$.

Самуи

Туристов на Самуи не так много, как в других регионах, так как здесь нет международного аэропорта и попасть сюда можно только внутренними тайскими рейсами. Также Самуи отличается своей одноэтажной застройкой — многоэтажки здесь строить нельзя. Любопытно, что все жилье находится на береговой линии, поскольку середину острова занимают горы. Цены стартуют от $230 тысяч.

Пхукет

О Пхукете и его белоснежных пляжах, пожалуй, слышали уже все. Что же касается недвижимости, то на этом острове она всегда растет в цене, так как количество земли здесь ограничено.

Иностранцы приобретают недвижимость на Пхукете как для себя, так и в качестве инвестиций. Цены, однако, тут совсем не маленькие: средняя стоимость одного квадратного метра — $3,500. Поэтому, к примеру, однокомнатная квартира будет стоить порядка $120-150 тысяч, более люксовые варианты — от $500 тысяч.

«В Таиланде можно легально купить жилье даже за криптовалюту»

— Законодательство Таиланда в сфере недвижимости такое же как и в Европейских странах. Существуют 2 формы владения недвижимостью для иностранцев: Freehold (свободное владение) и Leasehold (долгосрочная аренда). Выбор конкретного варианта зависит того, что именно вы покупаете и за какую цену.

Начнем с квартир. Приобрести квартиру в полную собственность иностранец может только в кондоминиуме (в этом случае у каждой квартиры есть свой владелец, но общая территория находится в совместной долевой собственности). Если же многоквартирный дом не зарегистрирован как кондоминиум, то тогда квартиры могут быть проданы иностранцам только в Leasehold (долгосрочную аренду).

Если же речь идет о покупке виллы с землей, то иностранец может оформить в полную собственность только дом (строение). Землю иностранное физическое лицо может оформить только в долгосрочную аренду в среднем на 90 лет.

На заметку. Обычно договор Leasehold заключается на 30 лет и дважды продляется. При этом вы имеете право перепродажи недвижимости другому владельцу, на которого будет оформлен новый договор аренды с новым периодом. Например, через какое-то время, вы можете переоформить свою квартиру на ребенка и на его имя будет заключен новый договор аренды. Также следует отметить, что при оплате за квартиру в назначении платежа пишут «за аренду квартиры такой-то», что очень упрощает процесс оплаты в банке. Да и по документам у вас за рубежом будет не собственность, а всего лишь аренда. Но при этом права почти такие же, как при полном владении.

Теперь немного расскажу о налогах. Обычно перед сделкой юрист идет в Земельный департамент и там ему делают конкретный расчет налогов. Дело в том, что при продаже и при покупке есть несколько налогов: это зависит от типа недвижимости, от того, как она была оформлена (в полную собственность или в долгосрочную аренду), сколько лет она принадлежала предыдущему владельцу, и кем является продавец и покупатель (физлицом или юрлицом); плюс эти налоги делятся в разных пропорциях между покупателем и продавцом. Проще говоря, покупатель в итоге оплачивает примерно 2-3% налога.

Также в Таиланде с 2020 года ввели налог на владение жилой недвижимостью. Раз в год вам нужно будет оплачивать 0,03% от контрактной стоимости недвижимости, но при условии, что недвижимость дороже 10 млн бат (около $274 тысяч). То есть, если ваша недвижимость стоит 10 млн бат, то налог на владение составит всего 3000 бат ($82) в год.

Что касается кредита, в Таиланде взять его для приобретения жилья достаточно непросто, но есть вариант и получше: можно оформить рассрочку у застройщика. На период строительства (обычно это год-два) рассрочка является беспроцентной, после окончания строительства — уже идет 3-5% годовых на остаток задолженности.

А еще любопытно, что в Таиланде можно легально купить жилье даже за криптовалюту . Правда, на текущий момент это распространяется только на арендное жилье, так как для получения права на безусловное владение иностранцы должны переводить средства с точным назначением платежа и заполнять специальную форму. Осуществить такие операции можно только в банке.

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