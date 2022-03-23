Покупка недвижимости за криптовалюту: в каких странах можно купить жилье и что нужно учесть

В условиях пандемии, которая длится уже 2 года, иностранные инвесторы приспособились к просмотрам интересующей недвижимости в формате онлайн и к заключению сделок дистанционно. В настоящее время у россиян возникли новые трудности — несколько российских банков отключено от системы SWIFT, сервисы Visa и Mastercard прекратили работу в России, для граждан РФ введен запрет на денежные переводы в валюте на их иностранные банковские счета.

В столь непростых условиях многие стали рассматривать вариант с приобретением недвижимости за криптовалюту. Рассмотрим подробнее, в каких государствах, популярных у инвесторов, такие сделки допустимы.

Таиланд

В этой стране криптовалюта — легальная расчетная единица. Покупатели могут приобретать недвижимость у продавца или застройщика, внося оплату всеми видами цифровой валюты. При совершении сделок стоимость объекта указывается в тайских батах. Величина платежа в криптовалюте устанавливается только в момент совершения транзакции. Вся процедура проходит в 2 этапа: сначала покупатель переводит цифровую валюту на кошелек продавца, затем продавец выполняет конвертацию полученных средств в нацвалюту и фиксирует платеж в тайских батах.

На текущий момент приобрести недвижимость в Таиланде за криптовалюту можно только как арендное жилье. Это связано с тем, что для получения права на безусловное владение объектом иностранцам необходимо переводить средства с точным назначением платежа и заполнять специальную форму. Осуществить такие операции можно только в банке.

ОАЭ

В Дубае криптовалютой начали расплачиваться еще в 2017 году. В настоящее время цифровую валюту принимает большинство крупных застройщиков. Покупатели могут рассчитаться за выбранную недвижимость в биткоинах, но в договоре ее стоимость будет отражена в дирхамах.

Германия

В Германии сделки с использованием криптовалюты полностью легальны. Вы можете оплатить покупку выбранного объекта цифровой валютой, переведя ее из своего криптокошелька на кошелек продавца. После подтверждения зачисления средств нотариус регистрирует, что собственность перешла к новому владельцу.

Турция

В этой стране рассчитаться с продавцом криптовалютой не получится. Однако оплатить биткоинами покупку жилья все же можно, если обратиться в турецкие агентства недвижимости, оказывающие такую услугу. Они возьмут на себя функцию криптообменника: примут крипту, выполнят ее конвертацию в нужную валюту и переведут на счет продавца.

Грузия

Согласно грузинскому законодательству, криптовалюта оценивается как актив, а не как обычные деньги. Поэтому все сделки в стране происходят как бартер — путем обмена цифровой валюты на недвижимость. При этом ее цену в договоре разрешается указывать в обычной валюте.

США

Для приобретения недвижимости за криптовалюту покупателю необходимо разрешение продавца. Если оно не получено, покупателю нужно найти посредника, чтобы вывести цифровые средства в фиат.

Какие существуют риски при покупке собственности за криптовалюту?

Главная проблема таких сделок — мощная волатильность цифровой валюты. Поэтому решающим фактором становится курс на момент покупки/продажи недвижимости. Дополнительные риски связаны с инспектирующими инстанциями, которые могут вносить изменения в правила сделок за крипту. Финансовые операции обязательно должны осуществляться компетентными специалистами, знающими все нюансы криптовалютных транзакций и рынка недвижимости. Это поможет не допустить юридических просчетов и потери средств.

В настоящее время для граждан РФ существуют и дополнительные риски. В связи с международными санкциями многие криптоплощадки предприняли ряд действий:

KUNA, BTC-Alpha и CEX IO ввели лимиты для россиян;

CoinZoom временно прекратил регистрировать новых пользователей из РФ;

Binance перестал работать с картами Visa/Mastercard, которые были выпущены в России.

Кроме того, крупнейшая криптоплощадка Coinbase заблокировала 25 тыс. криптокошельков, принадлежащих физическим и юридическим лицам из РФ. Однако, как заверяет биржа, эти санкции не имеют отношения к российскому происхождению владельцев кошельков, а связаны непосредственно с их незаконной деятельностью.