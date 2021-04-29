Чек-лист для покупателя недвижимости в Таиланде: 10 правил инвестирования от агентства In Dreams Phuket
Инвестиции в зарубежную недвижимость — надежный способ сохранить и увеличить свой капитал. Для того чтобы доход от вложений был максимально выгодным, нужно уделить особое внимание выбору объекта.
Таиланд считается одной из лучших стран для инвестирования. Причин много:
- в стране почти полностью отсутствует инфляция;
- в 2018 и 2019 гг. королевство заняло первое место в рейтинге экономик мира, обогнав даже такие страны, как Сингапур и Швейцария;
- ежегодно сюда прилетают десятки миллионов туристов;
- в стране минимальный процент безработицы;
- стабильная политическая обстановка.
Более того, доход от сдачи курортной недвижимости в аренду здесь составляет 8-9% годовых (в Европе — в среднем 3%).
О том, как инвестировать выгодно и получать высокий доход от покупки недвижимости в стране, нам рассказали представители агентства недвижимости In Dreams Phuket в Таиланде. Предлагаем ознакомиться с чек-листом из 10 пунктов, которые обязательно стоит учесть.
1. Выбрать наиболее выгодный для инвестирования регион Таиланда.
Сотрудники агентства In Dreams проанализировали рынок недвижимости всех провинций и регионов королевства и пришли к выводу, что Пхукет имеет самый большой потенциал роста цен на собственность. Регион находится на острове, на котором ограничено количество земель, привлекательных для застройки. В ближайшее время самые лучшие участки будут выкуплены и застроены.
Из этого можно сделать следующий вывод: спрос будет расти, а предложение — нет. Именно поэтому сейчас идеальное время для инвестиций в недвижимость Пхукета.
2. Изучить динамику роста цен в выбранном регионе
Лучше рассматривать регионы, в которых рост цен стабильный и плавный. Как известно, после резкого повышения стоимости жилья может наступить стремительное падение.
На Пхукете цены на недвижимость увеличились на 3,6% за последние 10 лет. Все это время остров демонстрировал хороший рост экономики. На Пхукете быстро развивается инфраструктура, и до пандемии сюда прилетали миллионы туристов ежемесячно.
3. Изучить налоговое законодательство страны
Чтобы узнать обо всех нюансах законодательства, рекомендуется обращаться к специалистам. Сотрудники In Dreams Phuket советуют это всем своим клиентам.
В Таиланде система налогообложения довольно лояльная: пошлину на владение собственностью оплачивать не нужно. Налогом облагается только доход от сдачи жилья в аренду.
Налоговая ставка зависит от суммы годового дохода и стартует от 5%. Однако существуют некоторые налоговые вычеты, которые могут быть и резидентами, и иностранным гражданами.
Кроме того, в стране действует простая автоматизированная система подачи налоговых деклараций, поэтому нет необходимости регулярно оплачивать работу бухгалтеров, консультантов и аудиторов.
4. Выбрать локацию и жилой комплекс
Критерии выбора курортной недвижимости следующие:
- близость к морю;
- близость к пляжу;
- инфраструктура комплекса — бассейн, тренажерный зал и т. д.;
- доступность магазинов, кафе, ресторанов и парков.
Если покупатель не очень хорошо знает местность, то лучше обратиться за советом к гиду-эксперту, а не к застройщику напрямую.
На YouTube-канале In Dreams Phuket можно найти много обзоров на разные районы и ЖК Пхукета — директор агентства живет там уже 12 лет и знает обо всех тонкостях и нюансах региона.
5. Проверить застройщиков
Нужно серьезно отнестись к выбору застройщика: узнать о его репутации, посетить другие объекты девелопера, оценить их состояние и востребованность. Также нужно узнать, не вовлечен ли застройщик в судебные процессы.
Для изучения этого вопроса можно обратиться к частным юридическим компаниям или в агентство In Dreams для независимой проверки и оценки застройщика. Также можно запросить экспертизу нескольких девелоперов, если покупатель сомневается и не может выбрать самого надежного.
6. При выборе между одним дорогим и двумя дешевыми объектами, лучше остановиться на втором варианте.
Апартаменты с несколькими спальнями более ликвидны и приносят больше дохода. Такое жилье легче сдать в аренду в любое время года.
Порог входа в тайскую недвижимость относительно невысокий, поэтому у многих инвесторов есть возможность купить два или три объекта сразу.
7. При выборе объекта покупателю лучше остановиться на самом дешевом либо на таком, у которого мало аналогов на рынке.
Если покупатель хочет инвестировать в эксклюзивный объект, ему стоит проанализировать рынок и выяснить, будет ли такая недвижимость востребованной.
При покупке самой дешевой собственности не стоит экономить на качестве жилья, а также учесть сроки сдачи объекта.
8. Обратить внимание на вторичную недвижимость
Нередко недвижимость на вторичном рынке можно найти по очень привлекательным ценам, если владельцу нужно продать объект в кратчайшие сроки.
Еще одно большое преимущество: нет рисков, что недвижимость не будет сдана вовремя. Также покупатель может сразу оценить реальное состояние апартаментов и изучить историю доходности объекта.
9. Рассчитать реальную доходность объекта
Цифры, которые указаны в рекламе, как правило, демонстрируют не «чистый» доход. От этой суммы следует отнять все скрытые платежи:
- коммунальные услуги;
- налоги на прибыль;
- расходы на регистрацию;
- внутренняя отделка и мебелирование жилья;
- амортизационный фонд и т. д.
Специалисты In Dreams могут проконсультировать иностранных граждан и рассчитать реальный доход от вложенного капитала.
10. Взять в помощники специалиста рынка.
Профессионалы рынка смогут не только сэкономить время покупателя, но и предложить более выгодные условия, чем застройщик.
Опытный агент проверит надежность девелопера, рассчитает реальную доходность недвижимости, проанализирует рынок и поможет выбрать объект, удовлетворяющий все требования инвестора.
Все ТОП-агентства Пхукета, такие как In Dreams, не берут с покупателя комиссию. Более того, компания оплачивает клиентам перелет, чтобы они смогли вживую посмотреть на объект и присутствовать на сделке лично. Если у покупателя нет такой возможности, все этапы сделки с недвижимостью можно совершить удаленно.