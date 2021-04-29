Чек-лист для покупателя недвижимости в Таиланде: 10 правил инвестирования от агентства In Dreams Phuket

Инвестиции в зарубежную недвижимость — надежный способ сохранить и увеличить свой капитал. Для того чтобы доход от вложений был максимально выгодным, нужно уделить особое внимание выбору объекта.

Таиланд считается одной из лучших стран для инвестирования. Причин много:

в стране почти полностью отсутствует инфляция;

в 2018 и 2019 гг. королевство заняло первое место в рейтинге экономик мира, обогнав даже такие страны, как Сингапур и Швейцария;

ежегодно сюда прилетают десятки миллионов туристов;

в стране минимальный процент безработицы;

стабильная политическая обстановка.

Более того, доход от сдачи курортной недвижимости в аренду здесь составляет 8-9% годовых (в Европе — в среднем 3%).

О том, как инвестировать выгодно и получать высокий доход от покупки недвижимости в стране, нам рассказали представители агентства недвижимости In Dreams Phuket в Таиланде. Предлагаем ознакомиться с чек-листом из 10 пунктов, которые обязательно стоит учесть.

1. Выбрать наиболее выгодный для инвестирования регион Таиланда.

Сотрудники агентства In Dreams проанализировали рынок недвижимости всех провинций и регионов королевства и пришли к выводу, что Пхукет имеет самый большой потенциал роста цен на собственность. Регион находится на острове, на котором ограничено количество земель, привлекательных для застройки. В ближайшее время самые лучшие участки будут выкуплены и застроены.

Из этого можно сделать следующий вывод: спрос будет расти, а предложение — нет. Именно поэтому сейчас идеальное время для инвестиций в недвижимость Пхукета.

2. Изучить динамику роста цен в выбранном регионе

Лучше рассматривать регионы, в которых рост цен стабильный и плавный. Как известно, после резкого повышения стоимости жилья может наступить стремительное падение.

На Пхукете цены на недвижимость увеличились на 3,6% за последние 10 лет. Все это время остров демонстрировал хороший рост экономики. На Пхукете быстро развивается инфраструктура, и до пандемии сюда прилетали миллионы туристов ежемесячно.

3. Изучить налоговое законодательство страны

Чтобы узнать обо всех нюансах законодательства, рекомендуется обращаться к специалистам. Сотрудники In Dreams Phuket советуют это всем своим клиентам.

В Таиланде система налогообложения довольно лояльная: пошлину на владение собственностью оплачивать не нужно. Налогом облагается только доход от сдачи жилья в аренду.

Налоговая ставка зависит от суммы годового дохода и стартует от 5%. Однако существуют некоторые налоговые вычеты, которые могут быть и резидентами, и иностранным гражданами.

Кроме того, в стране действует простая автоматизированная система подачи налоговых деклараций, поэтому нет необходимости регулярно оплачивать работу бухгалтеров, консультантов и аудиторов.

4. Выбрать локацию и жилой комплекс

Критерии выбора курортной недвижимости следующие:

близость к морю;

близость к пляжу;

инфраструктура комплекса — бассейн, тренажерный зал и т. д.;

доступность магазинов, кафе, ресторанов и парков.

Если покупатель не очень хорошо знает местность, то лучше обратиться за советом к гиду-эксперту, а не к застройщику напрямую.

На YouTube-канале In Dreams Phuket можно найти много обзоров на разные районы и ЖК Пхукета — директор агентства живет там уже 12 лет и знает обо всех тонкостях и нюансах региона.

5. Проверить застройщиков

Нужно серьезно отнестись к выбору застройщика: узнать о его репутации, посетить другие объекты девелопера, оценить их состояние и востребованность. Также нужно узнать, не вовлечен ли застройщик в судебные процессы.

Для изучения этого вопроса можно обратиться к частным юридическим компаниям или в агентство In Dreams для независимой проверки и оценки застройщика. Также можно запросить экспертизу нескольких девелоперов, если покупатель сомневается и не может выбрать самого надежного.

6. При выборе между одним дорогим и двумя дешевыми объектами, лучше остановиться на втором варианте.

Апартаменты с несколькими спальнями более ликвидны и приносят больше дохода. Такое жилье легче сдать в аренду в любое время года.

Порог входа в тайскую недвижимость относительно невысокий, поэтому у многих инвесторов есть возможность купить два или три объекта сразу.

7. При выборе объекта покупателю лучше остановиться на самом дешевом либо на таком, у которого мало аналогов на рынке.

Если покупатель хочет инвестировать в эксклюзивный объект, ему стоит проанализировать рынок и выяснить, будет ли такая недвижимость востребованной.

При покупке самой дешевой собственности не стоит экономить на качестве жилья, а также учесть сроки сдачи объекта.

8. Обратить внимание на вторичную недвижимость

Нередко недвижимость на вторичном рынке можно найти по очень привлекательным ценам, если владельцу нужно продать объект в кратчайшие сроки.

Еще одно большое преимущество: нет рисков, что недвижимость не будет сдана вовремя. Также покупатель может сразу оценить реальное состояние апартаментов и изучить историю доходности объекта.

9. Рассчитать реальную доходность объекта

Цифры, которые указаны в рекламе, как правило, демонстрируют не «чистый» доход. От этой суммы следует отнять все скрытые платежи:

коммунальные услуги;

налоги на прибыль;

расходы на регистрацию;

внутренняя отделка и мебелирование жилья;

амортизационный фонд и т. д.

Специалисты In Dreams могут проконсультировать иностранных граждан и рассчитать реальный доход от вложенного капитала.

10. Взять в помощники специалиста рынка.

Профессионалы рынка смогут не только сэкономить время покупателя, но и предложить более выгодные условия, чем застройщик.

Опытный агент проверит надежность девелопера, рассчитает реальную доходность недвижимости, проанализирует рынок и поможет выбрать объект, удовлетворяющий все требования инвестора.

Все ТОП-агентства Пхукета, такие как In Dreams, не берут с покупателя комиссию. Более того, компания оплачивает клиентам перелет, чтобы они смогли вживую посмотреть на объект и присутствовать на сделке лично. Если у покупателя нет такой возможности, все этапы сделки с недвижимостью можно совершить удаленно.