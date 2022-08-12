Начиная с сентября этого года в Таиланде будут выдаваться визы сроком на 10 лет квалифицированным специалистам и инвесторам из-за рубежа. На такой шаг местные власти пошли с целью привлечения в страну 1 млн. граждан из Японии и других государств с развитой экономикой в течение ближайших 5 лет. Введение визового документа призвано увеличить конкурентоспособность в таких отраслях, как биотехнологии, электроника и машиностроение.

По словам Нарита Тердстирасукди, заместителя генсекретаря совета по вопросам инвестиций Таиланда, 10-летняя виза будет выдаваться зарубежным работникам с высокими навыками и достаточным потенциалом. Прием их заявок начнется с 1 сентября.

Особенности нововведений

Таиланд находится в поиске экспертов, работающих в организациях и исследовательских центрах, которые специализируются в более чем 10 технологических и промышленных отраслях, в том числе в машиностроении, медицине, электронике и обороне.

Специалисты, нанятые зарубежными компаниями, которые желают работать дистанционно, также получат возможность подать запрос на получение новой визы и переехать в Таиланд. Кроме того, участие в визовой программе открыто для граждан, подтвердивших наличие у них финансовых активов на сумму свыше 1 млн. долларов, и пенсионеров старше 50 лет, имеющих стабильные доходы (в их числе — пенсии).

Какие преимущества дает 10-летняя виза?

Кандидатам, успешно прошедшим отбор, будет выдано разрешение на трудоустройство в цифровом формате. Тайские власти также уменьшат налоговую ставку для каждого владельца визы на прибыль физических лиц до 17%, которая нередко достигает 35%.

Организации смогут обойти правило, позволяющее нанимать только одного зарубежного работника на четырех граждан Таиланда. Это исключение вводится с целью сделать выдачу виз пригодной для применения компаниями малых и средних масштабов, а также стартапами.

Перспективы от нововведений

Нарит Тердстирасукди подчеркивает, что заявители на получение новых виз должны прибыть из Китая, Южной Кореи, Японии, США и европейских стран. Однако он не дал точных прогнозов в отношении экономических последствий визовой программы.

Нарит только заявил, что в среднем они ожидают трат в размере 1 млн. батов на человека со стороны обладателей новых виз. Тайские власти тем временем дают прогноз, что показатели потребления и инвестиций составят порядка 1 трлн. батов (это 27,6 млрд. долларов) в общей сложности в краткосрочной перспективе.