Джо Байден отменил запрет, действовавший для иностранных граждан при въезде в страну. Ограничения были введены в апреле прошлого года бывшим президентом. Дональд Трамп издал соответствующий указ, опасаясь, что в условиях пандемии иностранцы могут нанести серьезный ущерб трудовому рынку США.

Нынешний глава Белого дома заявил, что подобные ограничения причиняют вред стране, в том числе членам всех семей американских граждан, которые не имеют возможности воссоединиться здесь со своими семьями. Байден также считает, что действовавший указ вредил местной экономике, использующей таланты со всех уголков земли. Кроме того, ущерб причиняется иностранным гражданам, выигравшим иммиграционные визы в лотерее по итогам 2020 финансового года.

В целом Джо Байден уже не в первый раз отменяет указы, изданные Дональдом Трампом. Прежде он распорядился, чтобы дети и родители, нелегально пересекшие границу с Мексикой, могли воссоединиться друг с другом.