Топ самых экономически успешных стран в 2022 году. Рейтинг от The Economist

Какая страна стала самой экономически успешной в этом году? The Economist опубликовал актуальный рейтинг государств по экономическим показателям.

Сколько стран оценивалось? 34 страны ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)

Какие критерии учитывались? ВВП, инфляция, цены на потребительские товары, успехи на фондовом рынке, государственный долг.

«Еще недавно квартиру в Афинах можно было купить за €100,000». Как меняется спрос на жилье и что происходит на рынке недвижимости Греции — эксперт

Каковы результаты?

Возглавила рейтинг Греция — в этом году, страна добилась большого успеха в экономическом плане. К примеру, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2022 года ВВП страны увеличился на 2,2%; также Греция сократила свой чистый государственный долг на 16% в процентах от ВВП.

«Очень приятно видеть, что наши усилия и реформы приносят реальный результат. Мы с нетерпением ждем 2023 года», — написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем Twitter-аккаунте.

Далее в рейтинге следуют: Испания, Япония, Франция, Италия, Великобритания, США, Германия и Эстония.