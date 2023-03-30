Где больше всего платят? Топ-10 стран с самыми высокими зарплатами

Где самые большие зарплаты? Перечислим топ стран, где платят лучше всего, а также расскажем, как там обстоят дела с недвижимостью.

Отметим, что мы будем указывать среднюю ежемесячную зарплату в странах уже после уплаты налогов. Для более полной картины мы также укажем, сколько стоит недвижимость в названых странах, могут ли ее покупать иностранцы, на каком уровне там сейчас находится процентная ставка по ипотеке, за сколько можно арендовать квартиру и во сколько обойдется коммуналка.

В этом материале мы используем актуальные данные международной базы данных Numbeo .

Топ-10 стран с самыми высокими зарплатами

Швейцария

Средняя ежемесячная заработная плата в Швейцарии (после уплаты налогов) — €5486.57.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Швейцарии ?

Без ВНЖ — нет. Покупать недвижимость в Швейцарии могут только 1) граждане этой страны; 2) граждане ЕС, имеющие ВНЖ категории В и С; 3) выходцы из других стран с ВНЖ категории С (иногда банкам достаточно и категории В). На курортах иностранцы имеют возможность инвестировать в квадратные метры, однако у них есть ограничение на проживание, установленное местными общинами.

Купить квартиру в Швейцарии (90 кв.м.) можно в пределах €800,000 — €1,200,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 1.67.

Арендовать квартиру в Швейцарии можно за €1,300-€1700 — с одной спальней; за €2,300-€3000 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €225.

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Люксембург

Средняя ежемесячная заработная плата в Люксембурге (после уплаты налогов) — €4723.11.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Люксембурге?

Да, могут: и покупать, и продавать, и сдавать в аренду. ВНЖ или гражданство для этого не требуются.

Купить квартиру в Люксембурге (90 кв.м.) можно в пределах €740,000 — €970,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 1.91.

Арендовать квартиру в Люксембурге можно за €1300-1600€ — с одной спальней; за €2000-€2600 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €240.

Соединенные Штаты

Средняя ежемесячная заработная плата в Соединенных Штатах Америки (после уплаты налогов) — €4410.14.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Америке ?

Могут без ограничений. В США права на покупку и владение недвижимостью одинаковые как для иностранцев, так и для граждан.

Купить квартиру в Соединенных Штатах (90 кв.м.) можно в пределах €250,000 — €400,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 5.38.

Арендовать квартиру в Соединенных Штатах можно за €1300-€1600 — с одной спальней; за €2000-€2700 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €170.

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Сингапур

Средняя ежемесячная заработная плата в Сингапуре (после уплаты налогов) — €4236.89.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Сингапуре?

Да, но для некоторых типов собственности придется получить разрешение на покупку от властей.

Купить квартиру в Сингапуре (90 кв.м.) можно в пределах €900,000 — €1,700,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 3.09.

Арендовать квартиру в Сингапуре можно за €2200-€3200 — с одной спальней; за €3800-€6300 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €150.

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Австралия

Средняя ежемесячная заработная плата в Австралии (после уплаты налогов) — €3837.44.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Австралии?

Иностранцы-нерезиденты могут покупать в Австралии только новое жильё, объекты на стадии строительства или землю под застройку. При этом, для этого нужно получить одобрение Совета по контролю за иностранными инвестициями.

У иностранцев с ВНЖ уже чуть больше возможностей — помимо новостроек, можно еще купить один объект на вторичном рынке для личного проживания. А с ПМЖ можно покупать любую недвижимость в любом количестве.

Купить квартиру в Австралии (90 кв.м.) можно в пределах €435,000 — €580,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 4.68.

Арендовать квартиру в Австралии можно за €1000-€1400 — с одной спальней; за €1600-€2300 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €180.

Катар

Средняя ежемесячная заработная плата в Катаре (после уплаты налогов) — €3768.79.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Катаре?

Могут, но не везде. Вот список городов и районов, где можно купить дома в полное владение: город Доха (районы «Жемчужина Катара», Аль-Касар, Аль-Дафна, Анаиза, Тайлеб и Джебель); город Аль-Райян (район Равадат Аль-Джахания); город Лусаил; город-курорт Аль-Хор.

Купить квартиру в Катаре (90 кв.м.) можно в пределах €300,000 — €435,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 4.03.

Арендовать квартиру в Катаре можно за €1000-€1600 — с одной спальней; за €2000-€3000 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €100.

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Исландия

Средняя ежемесячная заработная плата в Исландии (после уплаты налогов) — €3757.41.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Исландии?

Могут. Исключением является только покупка земли — ее иностранцы могут только арендовать.

Купить квартиру в Исландии (90 кв.м.) можно в пределах €340,000 — €440,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 5.81.

Арендовать квартиру в Исландии можно за €1100-€1400 — с одной спальней; за €1700-€2000 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €100.

Объединенные Арабские Эмираты

Средняя ежемесячная заработная плата в Объединенных Арабских Эмиратах (после уплаты налогов) — €3579.01.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах?

Да, однако в ряде районов есть ограничения на тип собственности объекта. Будет ли это владение на правах аренды или полное владение, зависит от расположения недвижимости.

Купить квартиру в ОАЭ (90 кв.м.) можно в пределах €150,000 — €200,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 3.49.

Арендовать квартиру в ОАЭ можно за €850-€1400 — с одной спальней; за €1300-€1900 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €155.

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Норвегия

Средняя ежемесячная заработная плата в Норвегии (после уплаты налогов) — €3472.98.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Норвегии?

Да, иностранцам разрешено без ограничений покупать недвижимость в Норвегии.

Купить квартиру в Норвегии (90 кв.м.) можно в пределах €380,000 — €530,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 2.97.

Арендовать квартиру в Норвегии можно за €800-€1000 — с одной спальней; за €1200-€1700 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €190.

Дания

Средняя ежемесячная заработная плата в Дании (после уплаты налогов) — €3280.44.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость в Дании?

Можно, но только если приобретаете объект для постоянного проживания. И еще нужно будет получить разрешение на покупку от Министерства Юстиции страны.

Купить квартиру в Дании (90 кв.м.) можно в пределах €320,000 — €450,000.

Процентная ежегодная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой — 1.76.

Арендовать квартиру в Дании можно за €700-€1000 — с одной спальней; за €1300-€1800 — с тремя спальнями.

Стоимость коммунальных услуг — €190.