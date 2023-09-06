Стартап-активность в Эстонии привела к резкому росту арендной платы. Но проблема не только в этом. Разбираемся в причинах и последствиях.

Эстония, известная как «страна единорогов» благодаря успехам таких компаний, как Bolt и Skype, пережила настоящий бум в стартап-секторе. Однако, после двух десятилетий роста, местные жители и иностранцы столкнулись с проблемой доступности жилья. Согласно данным Евростата, с 2010 года арендная плата в Эстонии выросла более чем в три раза, что стало самым значительным ростом цен в Европейском союзе за этот период.

Дело в том, что на рынке аренды недвижимости в крупнейших городах Эстонии доминирует не молодежь, как во многих других странах, а технологические работники. Они приезжают в страну из-за границы, привлеченные возможностью работы в сфере технологий и благоприятными налоговыми условиями. За десятилетие с 2011 до 2021 года население страны выросло более, чем на 15% благодаря притоку таких специалистов.

Причины роста арендной платы

Однако этот бум на рынке аренды вызван не только цифровой экосистемой страны, но и историческими факторами. После восстановления независимости Эстонии в 1991 году, государство активно поощряло население к приобретению собственной недвижимости. Поддержка включала налоговые льготы и дополнительное ипотечное обеспечение.

Эта политика привела к тому, что сегодня только 18% жителей Эстонии арендуют жилье, в то время как остальные владеют собственной недвижимостью или живут в жилье, принадлежащем другому члену их семьи.

Последствия роста арендных ставок

Рост процентных ставок после пандемии COVID-19 только усугубил ситуацию на рынке недвижимости, приведя к дополнительному росту арендной платы. Однако, не все, кто снимает жилье в аренду в Эстонии, являются высокооплачиваемыми специалистами в сфере технологий.

Согласно данным Евростата, более четверти арендаторов заявляют, что расходы на жилье стали для них непосильной ношей, и им приходится выделять более 40% своего дохода на оплату аренды. Этот показатель ставит Эстонию в один ряд с другими странами Европейского союза, где арендная плата также оказывает серьезное давление на бюджеты домохозяйств.

Самыми уязвимыми перед ростом арендных ставок оказываются молодые люди из небогатых семей, которые не имеют возможности приобрести собственное жилье, а также студенты и жители сельской местности, переезжающие в города Таллин и Тарту.

Реакция строительной индустрии

Строительная индустрия Эстонии активно реагирует на высокий спрос. В 2022 году на душу населения в стране было построено в 16 раз больше новых домов, чем в Великобритании. Это впечатляющая цифра, учитывая, что в стране с населением всего 1,3 миллиона человек было построено 6521 новых домов.

Тем не менее, эксперты считают, что доступ к собственному жилью в Эстонии будет оставаться проблемой в ближайшем будущем, и это может привести к дальнейшему росту цен на аренду.