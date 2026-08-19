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Дома в Эстонии

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9 объектов найдено
Дом 6 комнат в Таллин, Эстония
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Дом 6 комнат
Таллин, Эстония
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
Красивый дом с бассейном на продажу недалеко от моря, Пирита.Частная собственность, каменный…
$3,46 млн
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Дом в волость Куусалу, Эстония
Дом
волость Куусалу, Эстония
Настоящая жемчужина северного побережья – продуманный и исключительно уютный бревенчатый дом…
$343,934
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в волость Виру-Нигула, Эстония
Дом
волость Виру-Нигула, Эстония
В рамках эксклюзивной продажи открывается уникальная возможность приобрести крупнейшую часть…
$445,840
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Дом в волость Вильянди, Эстония
Дом
волость Вильянди, Эстония
$301,087
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в город Нарва-Йыэсуу, Эстония
Дом
город Нарва-Йыэсуу, Эстония
На продажу пришёл шикарный дом в 180 м от песчаного пляжа Нарва-Йыесуу. В интерьере дома исп…
$451,630
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в волость Рыуге, Эстония
Дом
волость Рыуге, Эстония
Просторный дом в живописном месте — идеально подходит для гостевого дома или большого частно…
$86,852
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в волость Ляэне-Харью, Эстония
Дом
волость Ляэне-Харью, Эстония
$266,346
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в город Кейла, Эстония
Дом
город Кейла, Эстония
Площадь 3 706 м²
Продается все здание в центре Кейла. Предложение включает в себя: Три гостевые квартир…
Цена по запросу
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Дом в волость Йыэляхтме, Эстония
Дом
волость Йыэляхтме, Эстония
Площадь 296 м²
Новый просторный дом площадью 296 м2, построенный в 2020 году. Дом спроектирован для семьи, …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Эстонии

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