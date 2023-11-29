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Дома в Эстонии

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в волость Виймси, Эстония
Дом 4 спальни
волость Виймси, Эстония
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 720 м²
Продаем недавно построенный дом с современной архитектурой в одном из самых тихих жилых райо…
€749,900
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Аталанта
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Дом в город Кейла, Эстония
Дом
город Кейла, Эстония
Площадь 3 706 м²
Продается все здание в центре Кейла. Предложение включает в себя: Три гостевые квартир…
Цена по запросу
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Аталанта
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Дом в волость Раэ, Эстония
Дом
волость Раэ, Эстония
Площадь 296 м²
Новый просторный дом площадью 296 м2, построенный в 2020 году. Дом спроектирован для семьи, …
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
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Дом 3 комнаты в Палдиски, Эстония
Дом 3 комнаты
Палдиски, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Площадь дома: 143,4 м2 Планировка: 3 комнаты, 2 ванные комнаты, сауна, гардеробная, терраса…
€519,000
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Агентство
Аталанта
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