Хорошие показатели продаж наблюдаются в столице страны - Таллине. Большим спросом также пользуются квартиры в жилых комплексах Эстонии в Тарту. Это второй по численности город страны после Таллина, где хорошо развита инфраструктура и есть много мест для отдыха. В ТОП-5 популярных локаций также входят Нарва, Вильянди и Раквере.