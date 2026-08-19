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Продажа новостроек в Эстонии

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Таллинн
1
Уезд Харьюмаа
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волость Виймси
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Коттеджный поселок Üksteist
волость Виймси, Эстония
от
$5,12 млн
Год сдачи 2024
Участок земли для постройки нового жилого района. Проект на 11 частных домов высокого класса. Земля в заповеднике рядом с Таллинном. Большие участки земли, свой хвойных лес, рядом море. Самый престижный район для жизни.
Застройщик
Üksteist
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Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
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Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Таллин, Эстония
от
$261,180
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 14
Kalevi Panorama это современная архитектурная целостность. Три здания с восхитительным панорамным видом на весь Таллинн.  Роскошный внешний вид, со вкусом созданные помещения и качественный интерьер заложены в сердце проекта. Kalevi Panorama расположен в быстро развивающемся районе Юхкентали…
Застройщик
ООО "АН "Лидер"
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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Эстонии

Сколько в среднем просят за кв. метр в новостройках Эстонии?

Цена квадрата нового жилья варьируется от 800 до 2700 евро. Самые дорогие квартиры в новостройках в Эстонии продаются в столице - Таллине. Их кв. метр стоит 2400-2700 евро. В 2 раза дешевле оценивается новая недвижимость в Тарту и Нарве. Самые же низкие расценки за квадрат установлены в Элве и Пайде (800-1000 евро).

В каких эстонских городах квартиры в новостройках раскупаются лучше всего?

Хорошие показатели продаж наблюдаются в столице страны - Таллине. Большим спросом также пользуются квартиры в жилых комплексах Эстонии в Тарту. Это второй по численности город страны после Таллина, где хорошо развита инфраструктура и есть много мест для отдыха. В ТОП-5 популярных локаций также входят Нарва, Вильянди и Раквере.

Имеют ли право иностранцы приобретать квартиры и дома от застройщика в Эстонии?

Да, иностранным лицам разрешено покупать новую недвижимость по всей стране. Количество объектов не ограничено. Приобретенное жилье можно использовать для личного применения, сдавать в аренду и перепродавать.
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