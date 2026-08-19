Полезные материалы по покупке новостроек в Эстонии
Часто задаваемые вопросы по новостройкам Эстонии
Сколько в среднем просят за кв. метр в новостройках Эстонии?
Цена квадрата нового жилья варьируется от 800 до 2700 евро. Самые дорогие квартиры в новостройках в Эстонии продаются в столице - Таллине. Их кв. метр стоит 2400-2700 евро. В 2 раза дешевле оценивается новая недвижимость в Тарту и Нарве. Самые же низкие расценки за квадрат установлены в Элве и Пайде (800-1000 евро).
В каких эстонских городах квартиры в новостройках раскупаются лучше всего?
Хорошие показатели продаж наблюдаются в столице страны - Таллине. Большим спросом также пользуются квартиры в жилых комплексах Эстонии в Тарту. Это второй по численности город страны после Таллина, где хорошо развита инфраструктура и есть много мест для отдыха. В ТОП-5 популярных локаций также входят Нарва, Вильянди и Раквере.
Имеют ли право иностранцы приобретать квартиры и дома от застройщика в Эстонии?
Да, иностранным лицам разрешено покупать новую недвижимость по всей стране. Количество объектов не ограничено. Приобретенное жилье можно использовать для личного применения, сдавать в аренду и перепродавать.