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Коммерческая недвижимость в Эстонии

4 объекта найдено
Ресторан, кафе 12 комнат в волость Вильянди, Эстония
Ресторан, кафе 12 комнат
волость Вильянди, Эстония
Комнаты 12
Площадь 9 306 м²
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Офис в Кохтла-Ярве, Эстония
Офис
Кохтла-Ярве, Эстония
Площадь 928 м²
Этаж 1/2
Продается торговый центр с действующими договорами аренды.Номер раздела реестра застроенной …
€490,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Kesklinna linnaosa, Эстония
Коммерческая
Kesklinna linnaosa, Эстония
Площадь 2 000 м²
Новый мультифункциональный бизнес-комплекс в Таллинне с доходностью 7% годовых. Стокофис – …
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Kesklinna linnaosa, Эстония
Коммерческая
Kesklinna linnaosa, Эстония
Площадь 143 м²
Коммерческое помещение в новом жилом и коммерческом комплексе Kadrioru Plaza в Таллинне с …
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
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