23 ноября 2023 года Совет ЕС провёл заседание с целью внести изменения в Директивы ЕС о долгосрочном проживании, которые затронут граждан третьих стран во всех странах-членах ЕС. Эти изменения влияют на получение статуса постоянного жителя, предлагая повышенную гибкость и возможности для лиц, желающих легально проживать в Европейском союзе в течение длительного времени.

Ключевые изменения

Сокращенный период проживания

Согласно обновленным директивам, физические лица теперь могут получить ПМЖ в стране ЕС после пяти лет легального проживания там. Примечательно, что этот срок допускает смену места жительства максимум на два года в течение предусмотренного пятилетнего периода. Однако это положение применяется выборочно, в первую очередь к тем, у кого есть определенные виды на жительство (такие, как Голубая карта).

Проверка доходов и условия интеграции

Государства-члены ЕС теперь имеют право требовать подтверждения стабильного источника дохода в течение указанного срока проживания, а также соблюдения условий интеграции.

Преимущества постоянного проживания

Получение статуса постоянного резидента открывает множество возможностей, способствуя большей мобильности и свободе в выборе страны проживания. Постоянные жители имеют равный доступ к возможностям трудоустройства и самозанятости, образованию, профессиональной подготовке и налоговым льготам, что уравнивает их с гражданами ЕС.

Контекст и статистика

Данные Евростата за 2020 год показали, что около 23 миллионов граждан третьих стран легально проживали в ЕС на тот момент, что составляет 5% от общей численности населения союза. И только 10 млн обладали на тот момент ПМЖ. Власти планируют унифицировать нормы по странам и устранить разночтения.