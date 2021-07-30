Когда в конце весны немецкие СМИ сообщили, что хорошо известная Vonovia, гигант рынка недвижимости, собирается слиться с другой крупной компанией — Deutsche Wohnen, многие арендаторы квартир ощутили прилив надежды. Дело в том, что руководство Vonovia сообщало, что собирается после слияния заморозить рост арендной платы.

Несбывшиеся планы

Супергиганту, который должен был возникнуть, принадлежало бы ни много ни мало полмиллиарда квартир, причем не только в Германии, но и в соседней Австрии, а также в Швеции. И если шведские реалии мало заинтересовали жителей Германии, то грядущие перемены рынка аренды жилья вызывали немалый энтузиазм, ведь непрерывное увеличение арендной платы превратилось в национальную проблему. Сильнее всего она проявляется в столице, где даже планировали устроить референдум, посвященный национализации жилья.

Появление на рынке крупнейшего арендодателя могло радикально изменить сложившийся расклад: новая компания-гигант положила бы конец хаотическому росту цен и установила бы твердую плату. Более того, она планировала продать 20 тыс. квартир властям Берлина, а еще 13 тыс. — построить. Но этим планам не суждено было сбыться.

Что случилось?

Сделка стоимостью 18 млрд. евро сорвалась по двум причинам. Во-первых, инвесторы Deutsche Wohnen отказались проголосовать за слияние: вместо необходимых 50% в его пользу высказалось всего 47,62%. Кстати, их поведение — не новость: нечто подобное уже имело место в 2016 г. Во-вторых, свою роль сыграло сопротивление хедж-фондов, которые не так давно обзавелись большим количеством акций Deutsche Wohnen и не рвались их продавать, планируя извлечь из своих акций значительную прибыль.

Тем не менее Vonovia не собирается сдаваться. Стратегия руководства компании заключается в покупке существенного процента акций Deutsche Wohnen. В данный момент Vonovia уже владеет 30% акций конкурента, так что новая попытка слияния, которую так ждут миллионы арендаторов, возможно, не за горами.

Фото: Pexels