Купить квартиру в Турции или найти недорогое жилье в Польше — вот, пожалуй, одни из самых популярных запросов от покупателей в последнее время. Не меньшим спросом пользуется недвижимость в Дубае, квартиры в Черногории и Испании. И у вас еще есть время выгодно купить квартиру по самым топовым направлениям — мы сделали подборку из недорогих вариантов жилья в каждом из них.

Турция

Рынок недвижимости Турции в 2022 году стал чуть ли не самым активным в мире — такого количества запросов на покупку квартир в этой стране не было, пожалуй, никогда. Инвесторы со всего мира стремятся купить квартиру в Турции, прекрасно понимая, что уже через год квартиры подорожают, как минимум, на треть. К примеру, по данным Турецкого института статистики (TÜİK) в октябре 2022 года иностранцы купили здесь 5377 квартир и домов. При этом, если сдавать купленное жилье в аренду, показатель возврата инвестиций (ROI) в Турции составляет от 5,5% до 11,13%.

Недавно мы уже делали подборку квартир в Турции до $100,000. Но сейчас нашли еще несколько довольно выгодных вариантов.

Квартира в Алании за €40,500

Квартира 1 спальня Аланья, Турция €40,500 2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 2

В одном из самых известных турецких городов — Алании — выставлено на продажу множество квартир. При этом наибольшим спросом среди иностранных инвесторов пользуются новостройки.

Купить квартиру в новостройке в Алании можно в доме у моря, который недавно был введен в эксплуатацию. К покупке предлагаются апартаменты с одной и двумя спальнями, расположенные на разных этажах здания. Квартира планировки 1+1 обойдется в €40,500, квартира 2+1 будет стоить от €51,000.

Квартира в Алании за €38,000

Квартира 1 спальня Аланья, Турция €38,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 4

Еще одна квартира выставлена на продажу за €38,000. Продавец предлагает апартаменты, расположенные в благоустроенном жилом комплексе у подножия гор. Квартира общей площадью 60 кв.м. включает в себя одну спальню и гостиную, совмещенную с кухней. Санузел совмещен, также в квартире есть небольшой балкон.

Видно, что здесь совсем недавно был сделан ремонт: все вокруг сияет чистотой и новизной. В апартаментах есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Цветовая гамма интерьера подобрана таким образом, чтобы она подходила абсолютно всем.

Дубай

Рынок недвижимости Дубая — еще один феномен уходящего года. Количество сделок с недвижимостью било все рекорды, а цены выросли больше, чем на 8% в год. Сейчас стоимость «квадрата» жилья в Дубае составляет примерно $2,910, и судя по всему, это только начало. Эксперты прогнозируют, что в следующем году рост стоимости апартаментов в этом регионе составит не менее 7%. При этом самыми популярными районами в Дубае стали Jumeirah, Downtown Dubai и Palm Jumeirah (рост цен составил от 2,5% до 3,3% в месяц).

Как и в Турции, самыми активными покупателями недвижимости в Дубае в третьем квартале 2022-го стали россияне. Далее в этом рейтинге идут покупатели из Великобритании, Индии, Германии и Франции.

Недавно мы уже делали подборку новостроек в Дубае стоимостью от €130,000. Но сейчас нашли еще несколько выгодных вариантов.

Квартира в Дубае от €107,112

Квартира Dubai, ОАЭ €107,112 56 м²

Интересная для инвестиций новостройка расположена рядом с пересечением Эль-Хайл Роуд и шейх Мухаммед Бен Зайед Роуд в JVC в Дубае. Это 37-этажная жилая башня Square Tower от Tiger Properties.

Застройщик предлагает полностью меблированные Studio с одной спальней по цене от €107,112. В жилом комплексе предусмотрен бассейн с регулируемой температурой, детская игровая зона и красивый парк, кафе и рестораны, рекреационный центр и клуб, хорошо оборудованный оздоровительный клуб и гимнастический зал.

Как и многие девелоперы, Tiger Properties предлагает своим покупателям удобную рассрочку и гибкую систему платежей. Аванс составляет всего 10% от стоимости квартиры, а остальная сумма разбита частями, выплачивать которые можно в течение 4 лет.

Квартира в Дубае за €105,500

Еще одна интересная новостройка расположена в Dubai Studio City (DSC). Здесь выставлены на продажу апартаменты Samana Golf Avenue. Это премиальный проект компании Samana Developers, который предоставляет своим покупателям жизнь в курортном стиле в самом центре Дубая.

Застройщик пишет, что комплекс спроектирован как 5-звездочный отель. Он оснащен крытым и открытым тренажерным залом, полем для мини-гольфа и безупречно обустроенными зонами отдыха. Кроме того, здесь есть благоустроенная площадка для отдыха с каскадным водопадом и освежающим центром для купания.

В общей сложности в комплексе расположены 233 квартиры различных размеров и конфигураций. Купить квартиру здесь можно с одной или двумя спальнями. Жилье будет сразу укомплектовано всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Стоимость квартиры начинается от €105,500.

Польша

Польша уже давно считается одной из самых перенаселенных стран ЕС (исследование 2019 года), и, тем не менее, иностранцы продолжают выбирать именно эту страну для постоянного места жительства. К тому же, как известно, в 2022 году именно в Польшу приехало огромное количество украинцев. Все это привело к тому, что местный рынок недвижимости буквально «взорвался» от количества запросов на приобретение жилья. Цены на квартиры в крупных городах выросли примерно на треть, а ипотека в Польше с выгодных 1-2% дошла до 8-11% годовых — невиданные до этого времени показатели.

Еще в начале осени эксперты говорили, что сейчас на рынке недвижимости Польши главную роль занимает продавец. Сейчас ситуация не изменилась, однако темпы роста спроса все же начали снижаться. Одним из самых популярных среди покупателей городов ожидаемо стала столица.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются квартиры в Варшаве стоимостью около €100,000. Также довольно высок спрос и на таунхаусы в пригороде столицы — мы уже рассказывали, как купить таунхаус в Варшаве и какие для этого нужны разрешения.

Квартира в Варшаве за €68,000

На границе Варшавского района Ochota на ул. Радарова выставлена на продажу солнечная однокомнатная квартира общей площадью 20 кв.м. Она расположена на первом этаже дома, окна выходят на запад в зеленый внутренний дворик. В студии есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Студия просторная, состоит из комнаты с кухней, прихожей и ванной комнаты с туалетом. Идеально подходит для молодой пары или студента — дорога до университетского городка не займет много времени. Автобус и трамвай останавливаются поблизости, очень хорошие транспортные связи с Śródmieście, Mokotów и другими районами. До центра Варшавы можно добраться примерно за 15 минут на трамвае или автобусе. Аэропорт Шопена в 10 минутах езды, WUM — 20 минут. В непосредственной близости магазины, медицинские пункты, парк, детская площадка, детская площадка. Полная инфраструктура.

Жилье идеально подходит для инвестиций. По словам продавца, квартира сдается в аренду непрерывно в течение 9 лет.

Квартира в Варшаве за €67,148

Продается меблированная, функциональная квартира-студия площадью 28,6 м2, расположенная на улице Siecna в поместье Lewandów Park 2. Квартира расположена на первом этаже в 2-этажном доме 2010 года постройки. Недвижимость состоит из жилой комнаты площадью 16,4 кв.м., оборудованной кухни общей площадью 4,4 кв.м., совмещенной ванной комнаты с туалетом общей площадью 4,75 кв.м., прихожей и лоджией.

Окна в квартире выходят на запад, отсюда открывается вид на зеленые зоны и малоэтажную застройку. По словам продавца, район тихий и ухоженный. На закрытой территории жилого комплекса есть открытый тренажерный зал и детские площадки.

В районе есть детский сад, школа, фитнес-клуб, церковь, магазины Lidl, Biedronka, Ikea, и торговые центры Atrium, Targówek и M1. На расстоянии нескольких километров 2-я линия метро.

Черногория

Расположенное на юго-востоке Европы солнечное государство может похвастаться более 100 пляжей на любой вкус, невероятной природой и чистейшим Адриатическим морем. Долгое время Черногория удерживала лидирующие позиции с точки зрения популярных локаций для инвестиций в недвижимость, и 2022 год не стал исключением. За первые девять месяцев 2022 года иностранцы инвестировали в экономику Черногории на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом самой большой популярностью среди инвесторов пользуется, конечно, недвижимость Черногории.

При этом, туристический поток в эту страну не иссякает: по данным Monstat, за первые семь месяцев 2022 года в Черногории побывали около 620 тысяч туристов — это на 79% больше, чем за тот же период 2021-го. Особенно востребовано черногорское направление туристами из Германии, Франции, Бельгии, Египта и Израиля.

Квартира в Приеворе за €36,000

Квартира 1 ванная с террасой Община Будва, Черногория €36,000 1 ванных комнат 36 м²

В пригороде Будвы — в местечке Приевор — выставлена на продажу однокомнатная квартира. Жилье расположено на первом этаже жилого дома, и основная «изюминка» этого предложения — замечательный панорамный вид на Адриатическое море и горы. При этом до знаменитого песчаного пляжа Яз всего лишь 2 минуты езды, как и до центра города Будва.

Общая площадь квартиры 36 кв.м. Планировка включает гостинуюд, совмещенную с кухней, ванную комнату и большую террасу. В квартире есть оборудованная новая кухня с техникой, в ванной комнате вместо душевой кабины установлена ванна.

По словам продавца, это идеальное место для проживания и отдыха.

Новостройка в Бечичи за €48,000

Интересная с точки зрения инвестиций квартира-студия продается в Бечичи. Это небольшой курортный поселок, расположенный в 2-х километрах от Будвы и полутора километрах от курорта Рафаиловичи.

За €48,000 предлагается жилье общей площадью 25 кв.м., расположенное в новостройке в 5-7 минутах ходьбы от моря, живописных просторных пляжей и набережной. До моря всего 250-300 метров. В 2 минутах ходьбы находятся рестораны и продуктовые магазины.

Студия находится на первом высоком этаже над подземным паркингом. Квартира полностью меблирована и укомплектована всей необходимой бытовой техникой: современный телевизор, кондиционер, интернет wi-fi, варочная панель, холодильник, стиральная машина. Из окон открывается боковой вид на море.

По словам продавца, у этой квартиры выгодный арендный потенциал. Такая квартира сдается по 50-55 евро в сутки в сезон.

Испания

Рынок недвижимости Испании переживал взлеты и падения не хуже, чем на Американских горках. Во втором квартале 2022 года цены на недвижимость в этой стране выросли на 8%, однако эксперты прогнозируют замедление рынка уже в начале 2023 года. Возможно, причиной тому стали повышение ипотечных ставок и ослабление экономических прогнозов. При этом, что интересно, правительство планирует поддержать местных граждан, которые воспользовались ипотекой для покупки первого жилья. А если иностранец хочет взять ипотеку на квартиру или дом в Испании, то ему стоит рассчитывать не менее, чем на 2% годовых.

Тем не менее, купить квартиру в Испании выгодно все еще можно. Например, среди поляков Испания вышла на лидирующие позиции среди стран для инвестиций в недвижимость. За первые девять месяцев 2022-го поляки купили около 2,300 квартир и домов в этой солнечной стране.

Квартира в Вега-Баха-дель-Сегура за €54,900

Студия 1 ванная Торревьеха, Испания €57,900 1 ванных комнат 31 м²

В провинции Аликанте в районе Вега-Баха-дель-Сегура выставлена на продажу квартира общей площадью 31 кв.м. Это студия, расположенная в доме 1990 года постройки. Здесь все необходимое для жизни: мебель, бытовая техника. Оформление жилья довольно лаконичное: белые стены, один диван-кровать и кресло. Кухня оборудована в небольшом закутке — все выглядит удобным и комфортным для жизни.

Квартира в Торревьехе за €46,500

Студия 1 ванная Гуардамар, Испания €46,500 1 ванных комнат 24 м²

Примерно в том же районе выставлена на продажу еще одна квартира-студия. Это жилье общей площадью 24 кв.м. Квартира расположена в доме 1988 года постройки и состоит из одной жилой комнаты и совмещенного санузла.

Интерьер оформлен в теплых песочных тонах. Кухня от жилого пространства отделена барной стойкой. Квартира полностью меблирована и укомплектована всей необходимой бытовой техникой.