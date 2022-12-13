Поляки купили гораздо больше жилой недвижимости в Испании в этом году, нежели в прошлом. Своей аналитикой поделился банк Польши Pekao.

За первые девять месяцев 2022-го поляки купили около 2 300 объектов в Испании — это на 102% больше, чем за весь 2021 год. Причем, в третьем квартале 2022 года польских покупателей стало на 37% больше по сравнению со вторым кварталом.

В итоге, поляки составили 3,2% иностранных покупателей в Испании в этом году (в 2021 году было 1,9%). Как отмечается, польские покупатели ищут не только «место под солнцем», но и хотят иметь «запасной аэродром» из-за вторжения России в Украину.

Какие квартиры покупают поляки? Чаще всего они покупают недвижимость в пределах €100,000-150,000, чтобы не прибегать к кредитам. За такие деньги в Испании можно себе позволить недвижимость площадью от 60 до 120 кв. м.

Какие испанские районы наиболее востребованы для покупки жилья? Большинство поляков выбирают Коста-Бланку, юг Аликанте и окрестности Торревьехи. Что касается людей состоятельных, то они, как правило, выбирают Пиренейский полуостров.