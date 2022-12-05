В Испании поддержат тех, кто взял ипотеку. На что можно рассчитывать?

В Испании государство намерено помочь своему населению с выплатами по ипотечным кредитам. Это коснется более чем одного миллиона домохозяйств страны.

Кто может рассчитывать на помощь?

Домохозяйства, находящиеся на грани бедности (таких в Испании порядка 300 тысяч), то есть соответствующие следующим критериям: размер суммарного годового дохода такого домохозяйства не превышает 25 200 евро; более половины этого дохода уходит на оплату ипотеки; доход официально подтверждён и получен на территории Испании. Семьи, которые находятся в зоне риска и могут стать должниками уже очень скоро, то есть: размер суммарного годового дохода такого домохозяйства не превышает 29 400 евро; минимум треть этого дохода уходит на оплату ипотеки (а она, в свою очередь, увеличилась в течение 2022 года на 20%); доход официально подтверждён и получен на территории Испании.

В чем заключается помощь?

Для первой категории домохозяйств: можно будет подать заявление о реструктуризации кредита со снижением процентной ставки Euribor до −0,1% — льготный период с пониженной ставкой составит 5 лет, если расходы по ипотеке в течение 2022 года выросли более чем на 50%; и 2 года, если ипотечные расходы увеличились менее чем на 50%.

Для обеих категорий: весь 2023-й год не нужно будет выплачивать комиссии за досрочное погашение кредита, а также платить за переход от плавающей ставки к фиксированной. Кроме того, можно будет заморозить выплаты на один год и продлить свой срок кредитования на семь лет.

К чему приведут эти меры? Предполагается, что к уменьшению размера выплат по ипотеке на 30-45%.

Почему испанское правительство решило пойти на такие меры? Потому что очень много семей в Испании не справляется с выплатами по ипотеке. А это, в свою очередь, связано с растущей инфляцией, увеличивающимися процентными ставками и падением уровня доходов населения.