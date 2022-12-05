Новостройки в Дубае от €130,350. Подборка квартир, на которые стоит обратить внимание

В последнее время рекордное количество инвесторов обратили свое внимание на новостройки в Дубае. Быстрый рост стоимости «квадрата» на первичном рынке сулит покупателям возможность получения быстрой прибыли, и это стало одной из ключевых причин высокого спроса на квартиры. Несмотря на устоявшееся мнение о том, что в ОАЭ не бывает низких цен, мы нашли несколько новостроек, на которые стоит обратить внимание даже тем, кто не располагает большими суммами.

Жилой квартал Ellington. Квартиры от €130,350

8 Ellington Дубай, ОАЭ от $137,000 39 м² 1 объект недвижимости Сдача в: 2024 Застройщик: PH Real Estate

Описание этой новостройки не изобилует деталями. В объявлении указано, что данный жилой комплекс строит британская строительная компания Ellington. Гарантией качества здесь выступает тот факт, что этот комплекс стал уже двенадцатым проектом данного застройщика в этом районе.

По словам застройщика, квартиры в жилом комплексе Ellington за счет высокого спроса и удачной локации будут приносить высокую прибыль от аренды (до 12% в год). Кроме того, после введения дома в эксплуатацию жилье можно будет продать с существенной наценкой.

Сейчас стоимость однокомнатной квартиры общей площадью 39 кв.м. составляет €130,350 (цена «квадрата» — €3,342).

ЖК DUBAI HILLS. Квартиры от €250,000

ЖК Dubai Hills Estate — амбициозный проект, состоящий из нескольких районов, построенных вокруг великолепного 18-луночного чемпионского поля для гольфа. По словам продавца, это крупнейший проект такого рода в регионе.

Бульвар Dubai Hills проходит по всей длине Dubai Hills Estate, соединяя ключевые объекты, такие как магазины, парки, больницы, школы и жилые кварталы. Торговый центр Dubai Hills Mall, предназначенный для привлечения посетителей со всего мира, является домом для более чем 650 торговых точек и заведений общественного питания, включая развлекательные заведения, кинотеатр и гипермаркет. В районе будет также и парк площадью 180 000 квадратных метров — размером с 30 футбольных полей.

Сейчас можно купить апартаменты в доме Collective 2.0 с одной и двумя спальнями с видом на оживленный бульвар Дубай Хиллз. В объявлении указано, что апартаменты противостоят основным тенденциям дизайна интерьера, сочетая уютный индустриальный шик. Чтобы было еще приятнее встречать гостей, между комнатами установлены специальные перегородки. Из балкона открывается отличный вид на городской пейзаж Дубая.

Многоквартирный жилой дом Danube Properties. Квартиры от €136,058

17 Danube Properties Дубай, ОАЭ от $143,000 69 м² 1 объект недвижимости Сдача в: 2025 Застройщик: PH Real Estate

Данная новостройка может быть интересна покупателям довольно выгодной беспроцентной рассрочкой, которую предоставляет застройщик. Первый взнос составляет всего 10-20% от стоимости квартиры, а ежемесячный платеж — от 1% от стоимости недвижимости. При этом квартиры будут сдаваться уже с полной отделкой, а первым покупателям застройщик предлагает и мебель в подарок.

Дом будет построен через 2,5 года — планируется, что покупатели получат ключи от квартир в августе 2025 года.

Однокомнатные квартиры в многоквартирном жилом доме Danube Properties стоят от €136,058; двухкомнатные общей площадью 69 кв.м. — от €203,612.

Жилой комплекс STERLING. Квартиры от €300,000

Sterling by OMNIYAT — это жилой комплекс, состоящий из 2 башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом. Продавец в объявлении указывает, что с фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи.

Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус расположены в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала. До международного аэропорта Дубая около 15 минутах езды. Из окон квартир открывается потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая.

Жилой комплекс с башнями-близнецами включает в себя, помимо прочего, мансарды, 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню, 24-часовой консьержа, охрану и услуги парковщика, 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха, два красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений, многофункциональную комнату с выходом в сад на подиуме, полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалку.

Квартиры в этом жилом комплексе могут похвастаться высокими потолками (3 метра), мраморными полами во всей квартире, отделанными мрамором стенами на кухне и в главной ванной комнате, двойным остеклением во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona, большими террасами со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален, изготовленными на заказ встроенными шкафами и гардеробными со встроенным освещением и зеркалами во весь рост, высококачественной европейской бытовой техникой и др.