В Черногории собираются активно развивать элитный туризм. Подобные планы на днях обсудили представители Ассоциации туризма и Торговой палаты страны.

У Черногории есть огромный потенциал и все предпосылки для привлечения богатых туристов. На этом сделал акцент Горан Джурович — человек, который отвечает за экономическое развитие и туризм в государстве. В качестве примера он привел летний сезон, который, по его словам, прошел в Черногории на «ура».

— Я доволен, что сегодня отсутствуют так называемые пустые города. Все заведения и отели работают хорошо. Уже есть информация о большом количестве бронирований на сентябрь, — сказал Джурович.

Если говорить о конкретной статистике, то по данным Monstat, за первые семь месяцев в Черногорию прибыли 620 тысяч туристов — это на 79% больше, чем за тот же период 2021-го. К примеру, по сравнению с прошлым годом, одних только посетителей национальных парков стало больше на 33%. Особенно востребовано черногорское направление туристами из Германии, Франции, Бельгии, Египта и Израиля.

Чиновники сошлись во мнении, что продвинуть Черногорию как элитное туристического направление смогут активное развитие отрасли и воплощение в жизнь самых разных инфраструктурных проектов — а равняться стоит в этом плане на курорт Колашин. Также не менее важно бороться с теневой экономикой, восполнить недостаток профессионалов в сфере туризма и улучшить транспортное сообщение.