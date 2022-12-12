Как за год изменились цены на жилье в Дубае? Рыночные аналитики подвели итоги 2022-го года

Рыночные аналитики рассказали , насколько за год выросли цены на жилье в Дубае. Спойлер: рост значительный.

Купить недвижимость в Дубае на данный момент можно в среднем за $2,910 за кв.м. За один октябрь цены в эмирате взлетели на 1,8% — за весь же 2022-й год цены на квартиры выросли на 8,5%, а на виллы — на 13%.

Что насчет элитной недвижимости? Этот сектор тоже бьет рекорды — с третьего квартала 2021-го по третий квартал 2022 года элитной недвижимости в Дубае стало на 88,9% больше. И это самый высокий показатель в мире. Для сравнения: в Майами (2-е место) наблюдался рост элитного жилья на 30,8%, а в Токио (3-е место) на 17%.

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В каких районах цены росли активнее всего? Районы Jumeirah, Downtown Dubai и Palm Jumeirah (рост цен составил примерно 3,3%, 2,5% и 2% соответственно).

Чего ожидать дальше? Эксперты прогнозируют продолжение роста цен и в 2023-м году. Средний рост цен на ключевом рынке жилья эмирата может достигать до 7%.

«С учетом того, как работает рынок недвижимости, эта цифра выглядит вполне достижимой. Районы, известные как элитной, так и доступной недвижимостью, работают исключительно хорошо, прокладывая путь к сильному концу 2022 года и столь же сильному началу 2023 года», — сказал Ата Шобейри, генеральный директор Zoom Property.