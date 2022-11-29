За первые девять месяцев 2022 года иностранцы инвестировали в экономику Черногории на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Такой информацией поделился Центральный банк страны. 

Как именно увеличился объем инвестиций? Чистый приток прямых иностранных инвестиций вырос до €599 млн (в прошлом году было €352,3 млн). 

В целом, за тот же период инвесторы пополнили бюджет Черногории во всех сферах почти на 850 на млн евро (на 41% больше, чем год назад). Огромным спросом пользуется недвижимость Черногории — инвестиции в этот сектор выросли с 184,3 млн. евро до 322,2 млн. евро.